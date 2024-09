PSYCHIC FEVERの「Just Like Dat feat. JP THE WAVY」の英語バージョン音源、「Just Like Dat feat. JP THE WAVY - English Ver.」がリリースされた。

「Just Like Dat feat. JP THE WAVY」は、今年1月にリリースされたJP THE WAVYプロデュースのEP『99.9 Psychic Radio』のリード曲。本命で気になっている女の子にはなかなか振り向いてもらえない男の気持ちを現行のビートに乗せ、上ネタやドラムの打ち方で2000年代のHIP HOPのバイブスに落とし込んだドライブチューンだ。JP THE WAVY自らもフィーチャリングとして参加している。

英語詞の翻訳はShurland Ayersが担当。英語詞によって、オリジナルとはまた違ったPSYCHIC FEVERメンバー7名とJP THE WAVYのラップや歌の魅力が引き立った楽曲に仕上がっている。

(文=リアルサウンド編集部)