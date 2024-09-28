Æü¸þºä46ßÀ´ß¤Ò¤è¤ê1st¼Ì¿¿½¸12¡¦£³È¯Çä¡Ö¤á¤¯¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥É¥¥É¥¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¼Ì¿¿½¸¤Ë¡×
Æü¸þºä46Æó´üÀ¸¤ÎßÀ´ß¤Ò¤è¤ê¡Ê22¡Ë¤Î1st¼Ì¿¿½¸¡Ê¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡Ë¤¬12·î3Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
8·î¤Ë12th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÀäÂÐÅªÂèÏ»´¶¡×¤Î³èÆ°¤ò¤â¤Ã¤Æ¥°¥ë¡¼¥×Â´¶È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢12·î15Æü¤Ë½Ð¿ÈÃÏ¤ÎÊ¡²¬¸ø±é¡Ê¥Þ¥ê¥ó¥á¥Ã¥»Ê¡²¬A´Û¡Ë¤ÇÂ´¶È¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò³«ºÅÍ½Äê¡£¤½¤Î2ÆüÁ°¤Ë¡¢¼«¿È½é¤Î¼Ì¿¿½¸¤òÈ¯Çä¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Â´¶ÈÁ°¤Î»Ñ¤ò¼ý¤á¤¿µ®½Å¤Ê¼Ì¿¿½¸¤Ï¡¢ÂÀÍÛ¤Î¸÷¤¬¤Þ¤Ö¤·¤¤Æî¹ñ¥µ¥¤¥Ñ¥ó¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡£¥³¥Ð¥ë¥È¥Ö¥ë¡¼¤Î³¤¡¢¥ê¥¾¡¼¥È´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Ó¡¼¥Á¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤ªÅ¹¤¬ÊÂ¤Ö»Ô³¹ÃÏ¥¬¥é¥Ñ¥ó¤Ê¤É¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¾Ð´éËþºÜ¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Â¿¿ô¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æü¸þºä²ÃÆþÅö½é¤Ï14ºÐ¤À¤Ã¤¿¡È¤Ò¤è¤¿¤ó¡É¤â¡¢º£¤Ï22ºÐ¤È¤¹¤Ã¤«¤êÂç¿Í¤Î½÷À¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÏ¸µ¡¦Ê¡²¬¤Ç¤â¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò´º¹Ô¡£°¦¸¤¤Î¥ë¥Î¥ó¤äÂç¹¥Êª¤Î¥®¥ç¡¼¥¶¤È°ì½ï¤Ë»£±Æ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ßÀ´ß¤Ï¡Ö¤³¤Î¤¿¤ÓÇ°´ê¤Î1st¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼Ì¿¿½¸¤Ï¤º¤Ã¤È»ä¤ÎÌ´¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£»£±ÆÃÏ¤ä°áÁõ¤Ê¤É¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÁÇ¤Î»ä¤äÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤»ä¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤Ã¤Ý¤¤»ä¡¢¤á¤¯¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥É¥¥É¥¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¼Ì¿¿½¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡ÀäÂÐÀäÂÐ¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£