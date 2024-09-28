¶âÍ»´ËÏÂ´ðÄ´¡Ö´ðËÜÅª¤ËÊÑ¤¨¤Ê¤¤¡×¡¢É¬Í×¤Ê¤éºâÀ¯½ÐÆ°¡áÀÐÇË¡¦¼«Ì±ÅÞÁíºÛ
Takaya Yamaguchi
¡ÎÅìµþ¡¡£²£·Æü¡¡¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - £²£·Æü¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤Î¿·ÁíºÛ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿ÀÐÇËÌÐ»á¤ÏÆ±Æü¤ÎÌ±ÊüÈÖÁÈ¤Ç¡¢ÁíºÛÁª¤Î·ë²Ì¤¬È½ÌÀ¤·¤¿Ä¾¸å¤«¤é±ß¹â¡¦³ô°Â¤Ë¿¶¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÉ¬Í×¤Ç¤¢¤ì¤ÐºâÀ¯½ÐÆ°¤Ï¤¹¤ë¡£¶âÍ»´ËÏÂ´ðÄ´¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´ðËÜÅª¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
°ìÊý¡¢º£¸å¤ÎÍø¾å¤²¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡ÖÊª²Á¤Î°ÂÄê¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¼çÇ¤Ì³¤È¤¹¤ëÆü¶ä¤¬È½ÃÇ¤¹¤Ù¤¤³¤È¡×¤È¶¯Ä´¡£¡ÖÆü¶ä¤ÏÀ¯ÉÜ¤Î»Ò²ñ¼Ò¤È¤Ï»ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢À¯ÉÜ¤¬Æü¶ä¤Ë²¿¤«Í×ÀÁ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¡£
ÁíºÛÁª´ü´ÖÃæ¤Ë¸ÀµÚ¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¶âÍ»½êÆÀ²ÝÀÇ¤Î¶¯²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÀÇÄ´¤ÎµÄÏÀ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¹¤ë°ìÊý¡¢¡ÖÃùÃß¤«¤éÅê»ñ¤Ø¤ÎÎ®¤ì¤Ï¤³¤ì¤«¤éÀè¤â¿ä¿Ê¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£