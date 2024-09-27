【スプリンターズS】秋のスプリント王決定戦をガチ予想『キャプテン渡辺の自腹で目指せ100万円！』冨田有紀＆三嶋まりえ
【予想配信】スプリンターズS（GI）ガチ予想｜https://youtube.com/live/p_AU0ucjO2k
ウイニング競馬ファミリーのキャプテン渡辺が自腹1万円で100万円の的中を目指す『キャプテン渡辺の自腹で目指せ100万円！』
秋のスプリント王決定戦『第58回スプリンターズS（GI）』をガチ予想！
ここでしか聞けない予想のうんちくや裏話、ヒント満載の有力情報をお届け。視聴者のみなさんからの質問にもお答えします！
＜出演者＞
キャプテン渡辺
冨田有紀（テレビ東京アナウンサー）
三嶋まりえ（東京スポーツ）
■第58回スプリンターズステークス（GI）枠順
2024年9月29日（日）4回中山9日 発走時刻：15時40分
枠順 馬名（性齢 騎手）
1-1 オオバンブルマイ（牡4 武豊）
1-2 トウシンマカオ（牡5 菅原明良）
2-3 ウインマーベル（牡5 松山弘平）
2-4 エイシンスポッター（牡5 A.シュタルケ）
3-5 ナムラクレア（牝5 横山武史）
3-6 ママコチャ（牝5 川田将雅）
4-7 マッドクール（牡5 坂井瑠星）
4-8 モズメイメイ（牝4 国分恭介）
5-9 ムゲン（セ6 K.ティータン）
5-10 ピューロマジック（牝3 横山典弘）
6-11 ダノンスコーピオン（牡5 戸崎圭太）
6-12 サトノレーヴ（牡5 D.レーン）
7-13 ルガル（牡4 西村淳也）
7-14 ビクターザウィナー（セ6 J.モレイラ）
8-15 ヴェントヴォーチェ（牡7 C.ルメール）
8-16 ウイングレイテスト（牡7 松岡正海）
※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。