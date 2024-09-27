＜個人投資家の予想＞ 09月27日 23時 ＜個人投資家の予想＞ 09月27日 23時

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■ 買い予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(3660) アイスタイル 東証プライム

(9692) シーイーシー 東証プライム

(3328) ＢＥＥＮＯＳ 東証プライム

(5334) 特殊陶 東証プライム

(3989) シェアテク 東証グロース



■ 売り予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(6954) ファナック 東証プライム

(3261) グラン 東証グロース

(4755) 楽天グループ 東証プライム

(205A) ロゴスＨＤ 東証グロース

(2138) クルーズ 東証スタンダード





出所：MINKABU PRESS



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