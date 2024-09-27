＜個人投資家の予想＞ 09月27日 23時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(3660) アイスタイル 東証プライム
(9692) シーイーシー 東証プライム
(3328) ＢＥＥＮＯＳ 東証プライム
(5334) 特殊陶 東証プライム
(3989) シェアテク 東証グロース
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(6954) ファナック 東証プライム
(3261) グラン 東証グロース
(4755) 楽天グループ 東証プライム
(205A) ロゴスＨＤ 東証グロース
(2138) クルーズ 東証スタンダード
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(3660) アイスタイル 東証プライム
(9692) シーイーシー 東証プライム
(3328) ＢＥＥＮＯＳ 東証プライム
(5334) 特殊陶 東証プライム
(3989) シェアテク 東証グロース
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(6954) ファナック 東証プライム
(3261) グラン 東証グロース
(4755) 楽天グループ 東証プライム
(205A) ロゴスＨＤ 東証グロース
(2138) クルーズ 東証スタンダード
出所：MINKABU PRESS