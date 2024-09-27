■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(3660) アイスタイル　 東証プライム
(9692) シーイーシー　 東証プライム
(3328) ＢＥＥＮＯＳ　 東証プライム
(5334) 特殊陶　　　　 東証プライム
(3989) シェアテク　　 東証グロース

■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(6954) ファナック　　 東証プライム
(3261) グラン　　　　 東証グロース
(4755) 楽天グループ　 東証プライム
(205A) ロゴスＨＤ　　 東証グロース
(2138) クルーズ　　　 東証スタンダード


出所：MINKABU PRESS