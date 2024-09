韓国の大人気イラストシリーズ｢SOSO FAMILY｣と靴下屋がコラボレーション♪

靴下専門店「靴下屋」は、韓国で大人気のイラストシリーズ「SOSO FAMILY」と「靴下屋」のコラボソックス3タイプを企画。2024年10月4日(金)から、全国の「靴下屋」「靴下屋UPDATE」の対象店舗96店舗と、公式オンラインストアで発売します。ゆるくてかわいい「SOSO FAMILY」のイラストがデザインされたソックスで、さまざまなファッションを楽しんでくださいね。

SOSO FAMILYとのコラボレーション

コラボ商品として今回企画したのは、SOSO FAMILYのテーマである「平凡な日常にある小さな幸せ」を表現した 、キャラクター部分のふわふわ生地と、絶妙なカラーリングの差し色で遊び心があるデザインの 、ゆるくてかわいいキャラクターを総柄ソックスにあしらった の3タイプで、SOSO FAMILYの世界観をソックスでイメージ。

【靴下屋】コラボソックスのラインアップ

アメリブロゴソックス

価格:1,650円(税込)

サイズ:22.5~24.5cm

“WE ALWAYS WANT TO BE SOSO”―。

平凡な日常の中の、小さな幸せをイメージしたデザインです。

つま先部分には隠れSOSO CATがいるため、靴を脱いだ時の遊び心も。

カラー:3色展開(01白×黒、11グレー×ブルー、13チャコール×ピンク)

ふわふわフェイスソックス

価格:1,650円(税込)

サイズ:22.5~24.5cm

キャラクターがふわふわな生地で、冬シーズンにもぴったり。

差し色の絶妙な色合いで、シンプルデザインが好きな方にも、ちょっとした遊び心を楽しめるデザインです。

カラー:3色展開(01白、11グレー、13チャコールグレー)

総柄ソックス

価格:1,650円(税込)

サイズ:22.5~24.5cm

ゆるくてかわいいキャラクターを総柄にあしらったキャッチ―なデザイン。

SOSOキャラクターが大集合!

カラー:3色展開(01キナリ、09白、13チャコールグレー)

ノベルティーについて

①ORIGINAL POUCH

オリジナルポーチに靴下を入れてお渡し。(靴下1足につきポーチ1個)

②WALL PAPER

コラボを記念して、スマホ用の壁紙をプレゼント。

ゆるくてかわいいSOSO FAMILY

今回は「SOSO FAMILY」と「靴下屋」のコラボレーションソックスについて紹介しました。

SOSO FAMILYのゆるくてかわいいイラストがそのままソックスに落とし込まれたコラボアイテムは、さまざまなファッションに使用したいかわいすぎるアイテムです。

ぜひ、この機会にチェックしてみてくださいね。