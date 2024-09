引退したヴォイチェフ・シュチェスニー氏のバルセロナ入りの噂がある中、かつてこのGKが投稿したSNSのコメントが話題となっている。



シュチェスニー氏と言えば、先日、選手生活に終止符を打ったばかり。まだ一線でプレイできる実力を備えながら、自身が納得する所属先を見つけられず下した大きな決断だった。



ところがバルセロナの守護神テア・シュテーゲンが大ケガを負い、長期離脱を余儀なくされると、このクラブが後釜としてこのポーランド人GKをリストに挙げたのだ。ポーランド代表のエース、ロベルト・レヴァンドフスキも彼の勧誘に力を貸すほどで、シュチェスニー氏が引退を撤回してバルセロナ入りするのではないかと注目が集まっている。





Wow I just saw Xavi passing an easy ball for a throw-in! Remember this moment cause he will propably never do it again!