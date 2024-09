9月27日 発表

セガは、Colorful Paletteと共同開発したAndroid/iOS用ゲーム「プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク」(プロジェクトセカイ)の4周年を記念したイベント「プロジェクトセカイ 4th Anniversary 感謝祭」の前夜祭において、4周年記念の各種イベントに始まり、今後のアップデート、追加される新機能などについて一挙に発表していった。

大型アップデートの情報も飛び出したアップデート情報コーナー

【プロセカ放送局 出張版 in 4th Anniversary 感謝祭】

4周年を記念したアップデート情報というだけあり、非常に多岐にわたっての最新情報が公開された。まず、最初に公開されたのが4周年を記念したキービジュアル。多種多様な色や意味をもちつぼみから成長し変化していく花をテーマに描かれている。

大型アップデート「マイセカイ」を近日実装!

4周年記念アップデートではないが、近日実装が予定されている(年内を予定)、大型アップデート「マイセカイ」が発表となった。

「マイセカイ」は自分のセカイを持てる機能で、世界内を移動することはもちろん、ベッドに寝転がったり、キャラクターとの会話も楽しめる。マルチプレイで訪れた回りの人とスタンプやモーションでわいわいやりとりすることもできる。

「マイセカイ」には「マイルーム」も用意されており、部屋の中を見回せ、ベッドに寝たり、一人称視点に切り換えグッズを眺めることも可能。

このセカイでは、原っぱや花畑に行き採取採掘をおこない家具などをクラフトし、完成品をセカイに置くことができる。ちなみに違うプレーヤーの世界に行き、自分のところにはないアイテムなどがあったときは、それを“スケッチ”することで自分のセカイ木偶ラフとしておくこともできる。

大型アップデート「マイセカイ」が近日実装されることが明らかになった。イベントでは開発機を使い、リアルタイムで動く映像が公開された

「4周年キャンペーン・フォーチュンフラワーパレード」を9月30日より開催!

4周年に合わせてキャンペーン「フォーチュンフラワーパレード」が開催される。開催期間は9月30日より1カ月。6色のフォーチュンフラワーや花びらを集め、「フォーチュンフラワーパレード交換所」で交換することで、各種報酬を獲得できるイベント。

フラワー・花びらは、「10月のライブミッション」、「各イベント」、「スタンプミッション」のほか、「キャンペーン」や「ガチャ」など様々なコンテンツをプレイすることで収集していく。

交換所では、全キャラクターが着用可能な、しゅがおさんがデザインを担当した「4周年記念限定のライブ衣装」のほか、1回でスキルLv.が最大にアップできるアイテム「スキルアップ用スコア」、「ユニット専用の想いの純結晶」などが登場。

「4周年記念限定のライブ衣装」はしゅがおさんがデザインを担当

イベント期間は大まかに3つの時期に分かれており、花びらはコンテンツや開催時期により獲得できる色が決まっているので、取り逃しがないように注意するにする必要がある。

後から始めた人でも、「後夜祭ガチャ」ではフラワーや花びらを集めるチャンスがある

ストーリー機能アップデート

ストーリーの完読に関する機能アップデートが追加される。

メイン/イベントストーリーをSKIP・早送りなしで1話完読するごとに完読スタンプを獲得することができる「『完読』ミッション」が追加される。ストーリーの完読率も表示され、10話読むごとに 「ミッションガチャ」というガチャを引くことができる 「ミッションガチャチケット×1」をゲットできる。さらに、100話ごとに「クリスタル×100」を報酬として獲得可能。

このアップデートに合わせ、「ちゃんと読んでる」称号の上限がアップ。「イベントストーリー」もカウント対象となり、2,600話分まで追加される。

未解放の全キズナランク組み合わせを一次解放

9月末に追加予定の3組分を除いた114組の組み合わせが、キズナランクを育成できるよう全て一次解放される。一次解放のため「称号名」、「ライブ掛け合いボイス」、「スタンプ」などの報酬は、今後の本実装にて追加予定となっている。

リズムゲームの新ミッション追加

楽曲Lv.ごとに「クリア」、「フルコンボ」すると達成できる新ミッションが追加される。このミッションの報酬で「ミッションガチャチケット」をもらえる(最大140回分)。

チャレンジライブのアップデート&上限アップ

1日10回の回数は消費されず、ライブボーナスも消費されず、オートライブが可能になる。チャレンジステージが150まで上限アップされ、ハイスコア上限も2,500,000までアップとなる。

バランスアップデートを実施

上限追加や各種バランス調整を中心としたバランスアップデートが実施される。

各種キャラクターミッションの上限がアップ

各種ランク・称号の上限がアップ

ライブボーナスに関する上限追加とバランスアップデート

デュオのアナザーボーカルver.のコストを下げる調整

イベントボーナスのアップデート

チュートリアル突破報酬をアップデート

WEBからお得にクリスタルを購入できる「プロセカ 公式ストア」オープン

「プロセカ 公式ストア」が9月28日11時頃にオープンし、アプリ内ではなく、WEB上でクリスタルを購入することが可能となる。公式ストアから購入することで、無償クリスタルや想いのカケラのボーナスがついてくるため、アプリよりお得に購入することができる。

なお、公式ストアでの購入にはアプリとの連携が必要となる。連携したアカウントで、WEBの公式ストアにログインすることで、購入することができる。

同時に、ストアの商品ラインナップも公開された。

その他のアップデート

上記以外にも、細やかなアップデートも実施される。

4周年を記念して実施される様々な施策もこれでもかと発表

4周年を記念して実施される様々な施策を一挙に公開した。

4年間のプレーヤーからの応援への感謝を込め、「present 4 you キャンペーン」が開催される。このキャンペーンは合計4つのプレゼントで構成されている。

「★4メンバー確定ガチャチケット」5枚プレゼント。こちらは恒常の★4メンバーを獲得できる。なお、配布期間終了後、「初心者応援ログインキャンペーン」の「★3メンバーセレクトチケット5枚」の報酬がこちらの★4ガチャチケット×5枚に変更される

全キャラクターのアナザーボーカルVer.楽曲をプロセカ公式YouTubeチャンネルにて期間限定で公開。さらに全キャラクター1曲分のボーカルカードが2枚ずつプレゼントされる

画面にラインナップされた9つのアイテムの中から、プレーヤーたちがほしいと思うアイテムをゲーム内アンケートにて投票し、投票が多かった3種のアイテムが、順次4の付く日にプレゼントされる

4つ目は、フォロー&リポストキャンペーンが実施される

ユニット毎に行なわれる「プレミアムプレゼントガチャ」が開催される。VSのガチャには想いの純結晶×3がつき、 他5ユニットのガチャには4周年記念のユニット限定衣装がつく。さらに、各ガチャに1色ずつ「フォーチュンフラワー」1本もセットアイテムとして付属する。

今年も各ユニットの衣装を別々のイラストレイターの方がデザインを担当している

「[4周年記念]ブルームフェスティバルガチャ ドリームピック」開催。類、リンの2名がブルフェス限定として新登場する。

「ブルームフェスティバルガチャ ドリームピック」とは、★4メンバーの出現率が2倍になるほか、好きな過去のカラフェス限定や恒常メンバーを2名までピックアップ確率にできるガチャ。今回は4周年特別仕様としてガチャボーナスがついており、「フォーチュンフラワーパレード」で使える好きな色のフラワーに交換できる。

「[4周年記念]ブルームフェスティバルガチャ ドリームピック」にて先行登場する期間限定メンバーは、寧々、志歩、愛莉、冬弥の4名。

先行登場メンバーが活躍する4周年イベント「想いをのせて!Dream Stage」は、9月30日15時より開催される。

新たに 3組のキズナランクの組み合わせが追加となる

「4周年前夜祭ログインキャンペーン」が開催される。毎日ログインすることで、アイテムを獲得できる。

友達招待キャンペーン「セカイへようこそ大作戦!!」を開催する。既存のプレーヤーと新しく始めた人でミッションに挑戦できる

「4周年前夜祭スペシャルプライズガチャ」を開催。ガチャを1回引く毎に様々なアイテムを獲得できる。「[4周年記念]ブルームフェスティバルガチャ専用チケット100枚」 や「想いの純結晶1個」なども含まれる

「4周年記念ログインキャンペーン」を開催

「[4周年記念]10連無料ガチャチケット」で引ける「[4周年記念]10連無料ガチャ」も9月30日から開催

「4周年記念スタンプミッション」を開催。挑戦するスタンプカードを選びクリアすることで報酬を得ることができる。今回は選んだカードに応じて任意の花びらを獲得できる。期間中に実施されるイベントミッションはイベント単位で各3回切り替わり、各期間中2色の花びらが獲得できる

10月のライブミッションは「4周年記念特別ライブミッション」と題して、特別にミッション上限が20,000ptにアップされる。通常のライブミッション報酬に加え「赤色・橙色・紫色の花びら」が最大50枚獲得できるチャンスとなる

お得なクリスタルやセットが販売される「4周年記念クリスタルショップ」を実施

「4周年記念セレクトリストガチャ Limited Editionガチャ」が登場。ひとり1回限りで、有償クリスタル5,000で引くことができる

「[4周年記念]メモリアルセレクトガチャ」が登場。今回より獲得済みメンバーと交換した場合、 対象キャラクターの「想いの小瓶」や「純結晶」などの専用アイテムがボーナスアイテムとして獲得できる

「4周年記念ハピネスパッケージガチャ」を開催。「ワイルドフォーチュンフラワー×2」が追加された特別なハピネスパッケージガチャとなっている

コネクトライブ「4th ANNIVERSARY Brilliant Stage」最新情報

10月6日に開催されるコネクトライブの最新情報も公開された。チケットは9月30日より販売開始予定。

まずは、コネクトライブのログインストーリーが公開される。期間は10月5日15時より10月6日20時29分まで。

今回のコネクトライブのキービジュアルやイラストを使った カスタムプロフィールで使用できるコレクション素材「コレクションBOX」が登場する。

番組ではコネクトライブで披露されるメドレー楽曲の一部が発表された

劇場版プロジェクトセカイの登場キャラクターのグラフィックスなどを公開!

「予告篇映像」などが公開となった「劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク」。映画の中に登場する新しいセカイやキャラクターたちが発表された。

劇場版に登場する新しいセカイは「閉ざされた窓のセカイ」。

「閉ざされた窓のセカイ」とは、不特定多数の“想いの持ち主”たちの想いから出来ている閉ざされた窓のセカイ。 諦めの想いに浸食されているため、絶望感に満ちたセカイとなってしまっている。

さらに公開されたキャラクターたちは、劇場版オリジナルの衣装をまとった最新のものとなっている。

追加楽曲も続々と登場

【今回公開された登場キャラクター】

4周年記念楽曲追加キャンペーンと題し、続々と楽曲が追加される。追加されるのは、DECO*27さんの「モザイクロール (Reloaded)」、サツキさんの「メズマライザー」、じんさんの「如月アテンション」、*Lunaさんの「メインキャラクター」、Syudouさんの 「コールボーイ」、斜め上Pさんの「きみとぼくのレゾナンス」、ピノキオピーさんの「転生林檎」、ゆちゃPさんの「Blackjack」、Azariさんの「Shadow Shadow」orikoさんの「キャットフード」。

さらに「第2回プロセカULTIMATE」の採用作品となるAiraさんの「メモリア」、「第23回楽曲コンテスト プロセカNEXT」の採用作品となったムラタシユウさんの「脳天」も収録される。

書き下ろし楽曲を提供してくれるアーティストも明らかになった。

まずは、kemuさんが4thアニバーサリーソングとなる「熱風」を書き下ろしで提供してくれることが発表された。

かめりあさんによる高難易度書き下ろし楽曲「生命性シンドロウム」の収録が決定。

さらに、なきそさんから、25時、ナイトコードで。への書き下ろし楽曲が提供される。また、4周年記念楽曲追加キャンペーン以降となるが、鬱PさんによるVivid BAD SQUADの書き下ろし楽曲も収録される。

4周年記念楽曲追加キャンペーンでは、9月30日より10月11日まで毎日楽曲追加されていく。

難易度APPENDに追加される楽曲も発表となった。追加されるのは「glow」。

「プロジェクトセカイ Championship」の開催が決定!

「プロジェクトセカイ Championship 2024 Autumn powered by ヴァイスシュヴァルツ」の開催が決定した。今大会は個人戦で行なわれる。オンラインでの一次予選、二次予選を経て本戦が開催される。なお、賞金は1位50万円、2位10万円、3位4位は5万円で、ゲーム内称号なども贈呈予定となっている。

なお、今回は準決勝4試合、決勝1試合のすべての試合で合計5曲の新曲の使用が決定している。

「セカライ4th」の続報も公開!

「セカライ4th」のメインビジュアルが公開された。メインビジュアルを描いたのはしゅがおさん。また、このメインビジュアルを使用したグッズの販売も開始される。

チケットのオフィシャル2次先行は、10月2日の10時より受付開始となる。

「一緒に作ろう!プロジェクトセカイ衣装デザインキャンペーン」の受賞作を発表

【「セカライ4th」メインビジュアル】

「第47回 一緒に作ろう!プロジェクトセカイ衣装デザインキャンペーン」の採用作品が発表となった。

今回のテーマは「エキゾチック」。女性用の採用作品は、kouri.さんの作品「グラスマチカ」。男性用の採用作品は、わたぬきさんの作品「黎明のステップ」となった。

【女性用受賞作「グラスマチカ」】

kouri.さんの受賞コメント「この度は採用していただきありがとうございます! この衣装は草原の中で可憐に舞う少女をイメージして制作しました。また、リボンやお花を沢山あしらって可愛らしいエキゾチック感を目指しました。実装された際はぜひ色んな子達に着せて、踊らせていただけたら嬉しいです!」

【男性用受賞作「黎明のステップ」】

わたぬきの受賞コメント「この度は採用していただきありがとうございます。この衣装は夜が空けて日が昇って行く様子をイメージしてデザインしました。この衣装を着て踊るキャラクターたちの姿を今から心待ちにしております」

また、佳作の受賞作も発表となった。女性用の佳作受賞作品は、彩世さんの作品「sparkle mosaic」、くーぜさんの作品「EP girl」。男性用の佳作受賞作品は、朝さんの作品「イセカイの露天商」、MAiCOさんの作品「レイヤード・アバンギャルド」の2作品。

現在、「第24回 一緒に作ろう!楽曲コンテストプロセカNEXT」と「一緒に作ろう!第48回プロジェクトセカイ衣装デザインキャンペーン2024」の募集がそれぞれ行なわれている。「楽曲コンテストプロセカNEXT」のテーマは「フリー」で、「プロジェクトセカイ衣装デザインキャンペーン」は「シティポップ」をモチーフにした衣装となっている。

