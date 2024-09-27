ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:30

米個人所得・支出（8月）

予想 0.5% 前回 0.3%（個人所得・前月比)

予想 0.3% 前回 0.5%（個人支出・前月比)



米PCEデフレータ（8月）

予想 0.1% 前回 0.2%（PCEデフレータ・前月比)

予想 2.3% 前回 2.5%（PCEデフレータ・前年比)

予想 0.3% 前回 0.2%（PCEコアデフレータ・前月比)

予想 2.7% 前回 2.6%（PCEコアデフレータ・前年比)



米卸売在庫（速報値）（8月）

予想 0.2% 前回 0.2%（前月比)



22:30

クーグラー米FRB理事、コリンズ米ボストン地区連銀総裁、中小企業に関する会合出席（質疑応答なし）



23:00

米ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（9月）

予想 69.0 前回 69.0（ミシガン大学消費者信頼感指数)



28日

2:15

ボウマン米FRB理事、会議出席（質疑応答あり）



バイデン米政権、対中関税大幅引き上げ実施（中国電気自動車に対する関税4倍の100%に引き上げ）



29日（日）

英保守党大会（バーミンガム、10月2日まで）

スイス中銀ジョルダン総裁退任（10月1日付でシュレーゲル副総裁が総裁に昇格）



※予定は変更されることがあります。

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