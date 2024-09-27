¶á¤¤¡ª¥Ç¥«¤¤¡ªÉÝ¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡¡Ìë¤Î¾åÌî¤ò¥Î¥·¥Î¥·Êâ¤¯¶²Îµ¤¿¤Á¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤¤¿¤é...¾×·â¤Îà¤¸¤ã¤ì¤¢¤¤áÌÜ·â
Åìµþ¡¦¾åÌî¤ò¶²Îµ¤¿¤Á¤¬ïèÊâ¤¹¤ë¡½¡½2024Ç¯9·î26Æü¡¢J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤¬ÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇÌ´¤Ç¤â¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê¸÷·Ê¤À¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜºÇ¸Å¤ÎÇîÊª´Û¤Ç150Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¡ÖÅìµþ¹ñÎ©ÇîÊª´Û¡×¡ÊÅìµþÅÔÂæÅì¶è¡Ë¡£ÄÌ¾Î"¥È¡¼¥Ï¥¯"¤ÎÉßÃÏÆâ¤ËÌÄ¤ê¶Á¤¯¡¢·Ú²÷¤ÊÂÀ¸Ý¤Î²»¡£
ÄóÅô¤ò·Ç¤²»ý¤Ä¹õÁõÂ«¤Î¿Í¡¹¡£
¤½¤Î¸÷¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¶²Îµ¤¿¤Á¤¬¤Î¤Ã¤·¤Î¤Ã¤·¤È¸½¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ÏÍÅ²ø¤äµ´¤¿¤Á¤¬Ìë¤ÊÌë¤Ê³¹¤òÎý¤êÊâ¤¯"É´µ´Ìë¹Ô"¤ò×Ç×Ê¤µ¤»¤ë¡£
Á´Ä¹8¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Æ¥£¥é¥Î¥µ¥¦¥ë¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥®¥¬¥Î¥È¥µ¥¦¥ë¥¹¤ä¥¢¥í¥µ¥¦¥ë¥¹¤Ë¥È¥ê¥±¥é¥È¥×¥¹¡¢¥¹¥Æ¥´¥¶¥¦¥ë¥¹¤Ë¥æ¥¿¥é¥×¥È¥ë¡¢¥Õ¥¯¥¤¥é¥×¥È¥ë¡£
¿Þ´Õ¤äÇîÊª´Û¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÍÌ¾¤Ê¶²Îµ¤¿¤Á¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤òÄÌ¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤¯¡£¤É¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤À......¡£
¸½À¤¤ò¼«Í³¤ËÎý¤êÊâ¤¯¶²Îµ¤¿¤Á
¼Â¤Ï¤³¤ì¡¢9·î27¡¦28Æü¤ËÅìµþ¹ñÎ©ÇîÊª´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢DINO-A-LIVE Åìµþ¹ñÎ©ÇîÊª´Û¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼´ë²è¡Ö¶²ÎµÂçÌë¹Ô¡×¤Î¸ø³«¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤À¡£
¶²ÎµÂçÌë¹Ô¤Ï¡¢"ÂÎ¸³·¿¶²Îµ¥é¥¤¥Ö¥·¥ç¡¼"¡£Ä¶¥ê¥¢¥ë¤Ê¶²Îµ·¿¥á¥«¥Ë¥«¥ë¥¹¡¼¥Ä¡ÖDINO-TECHNE¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
......¤·¤«¤·¡¢¤½¤¦¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Æ¤â¡¢ÌëÆ»¤òÎý¤êÊâ¤¯¶²Îµ¤¿¤Á¤Ï¡¢ËÜÊª¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡£
Èà¤é¤Ï¡¢Æ»¤ÎÏÆ¤Ë¤¤¤ë²æ¡¹¿Í´Ö¤¿¤Á¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿¤ê¡¢¤Ï¤¿¤Þ¤¿¤É¤³¿á¤¯É÷¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤ÇÁÇÄÌ¤ê¤·¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¸ÄÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¼ÇÀ¸¤ÎÁð¤òÉ¡Àè¤Ç¤Ä¤Ä¤¤¤¿¤ê¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶²Îµ¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ë¤«¤¸¤ê¤Ä¤³¤¦¤È¤·¤¿¤ê......¡£
¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¶²Îµ¤À¤Ã¤Æ¸½Âå¤Î²æ¡¹¤¬ÉáÃÊ¸«¤Æ¤¤¤ëÆ°Êª¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È²¿¤À¤«¿Æ¶á´¶¤¬Í¯¤¤¤Æ¤â¤¤¿¡£
¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¶²¤í¤·¤¤À¸¤Êª¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤Æ¡¢²Ä°¦¤¤¤«¤â......¡£
......¤Þ¤¢¡¢¼Â¤ÏÆ°Êª¤È¿¨¤ì¹ç¤¦¤Î¤¬¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¶ì¼ê¤Ç¡¢Æ°Êª±à¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ê¤ó¤«¤Ç¤Ï¤Ø¤Ã¤Ô¤ê¹ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦µ¼Ô¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥ê¥¢¥ë¤Ê¶²Îµ¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡¢²¿ÅÙ¤â¤Î¤±¤¾¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬......¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¸½ÃÏ¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¤¹¤Ç¤Ë´°Çä¤·¤Æ¤ª¤êÅöÆü·ô¤ÎÈÎÇä¤â»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¼Â»Ü¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢2Æü´Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½Âå¤ËÁÉ¤Ã¤¿¶²Îµ¤¿¤Á¤Î"ÂçÌë¹Ô"¤ò¸«¤¿¤¤¡½¡½¤½¤ó¤ÊÊý¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
»þ¹ï¤ÏÎ¾Æü¸á¸å8»þ15Ê¬¤«¤é¸á¸å9»þ15Ê¬¤Î¤ª¤è¤½1»þ´Ö¡£±«Å·¡¦¶¯É÷¤ÎºÝ¤Ï¡Ö¶²ÎµÂçÌë¹Ô¡¦±«Å·¶¯É÷¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡×¤È¤·¤ÆÅ¸¼¨ÆâÍÆ¤òÊÑ¹¹¤·¤¿´ë²è¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£