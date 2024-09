映画『グレムリン』のメインキャラであるギズモがレトロテイストのソフビになった。2024年9月24日からメディコム・トイ オフィシャルブログでの抽選受け付けが開始される。『グレムリン』は1984年の特撮映画。クリスマスプレゼントに不思議な生物モグワイをもらった少年ビリーは、ギズモと名付けてかわいがる。だが飼うための3つの約束のうち2つを破ってしまったため、モグワイは増殖、ギズモ以外は危険な怪物グレムリンに変身してしまう。ギズモのかわいらしさは世代を超えて人気となっており、メディコム・トイではプロップサイズの大型フィギュアや雑貨をリリースしている。

レトロデフォルメとは、1960〜70年代の怪獣ソフビ草創期に作られた当時品ソフビをイメージしたデフォルメ。頭が大きめの低頭身で幼児や子供を思わせる体型だ。ただし頭身のバランスはメーカーやアイテムによって異なり、絶対的な定型はない。今回のギズモはソフビ作家・安楽安作が原型を担当。ギスモは元々低頭身であるためレトロデフォルメとの相性もよく、雰囲気満点のソフビになっている。全高約24センチ。これはレトロソフビでは「スタンダード」と呼ばれるサイズに相当する。メディコム・トイ オフィシャルブログで2024年9月24日(火)0:00から10月10日(木)23:59まで申込みを受け付け、抽選販売となる。2025年2月発送予定だ。『グレムリン』ファン、ギズモ好きの方はぜひチェックしていただきたい。メディコム・トイではこれ以外にも様々なソフビをプロデュース・リリースしている。今回は下記アイテムの情報が公開された。「MAT ウルトラマンジャック(『ウルトラマンタロウ』第52話登場Ver.)」「MAT ドロボン(赤外線カンテラVer.)」「ジャイアントガラモン マルサン製拡大版 1200mm」「東映レトロソフビコレクション 蜂女(新色)+ミニソフビ」「東映レトロソフビコレクション ライダーマン(ロープアームひも付きVer.)」「東映レトロソフビコレクション ツバサ大僧正」「VAG(VINYL ARTIST GACHA) SERIES 40.5 VALEN」MAT(MONSTER ART TOY)の新作は『ウルトラマンタロウ』第52話に登場した、手袋とブーツが赤いウルトラマンジャック。同回の怪獣ドロボンも新カラーで再登場だ。MCT TOKYOで抽選販売。ジャイアントガラモンは昨年11月に急逝したアーティストNAGNAGNAGがプロデュースした品。『ウルトラQ』の人気怪獣ガラモンの、マルサンから発売されていた当時品ソフビをモチーフにしたアイテムで、全高約1メートル20センチの超大型ソフビ。メディコム・トイ オフィシャルブログで抽選販売。東映レトロソフビコレクションの新作は『仮面ライダー』のショッカー怪人・蜂女、『仮面ライダーV3』からライダーマンと、デストロン幹部ツバサ大僧正が登場。1/6計画店頭及びメディコム・トイ運営オンラインストア各店で受注販売。ミニソフビのカプセルトイVAG(ヴァイナルアーティストガチャ)のVALENは特別弾。歌手・田原俊彦の愛犬バレンをモデルに、田原自らがVAG用にデザインしている。それぞれ販売方法や申込み時期が異なるので、よくご確認を。GREMLINS and all related characters and elements (C) & TM Warner Bros. Entertainment Inc. (s24)