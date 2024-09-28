Ãæ¹ñ¡¢Ã»´ü¶âÍø½Å»ë¤Ë¡áÆüÊÆ²¤·¿¤ØÀ¯ºöÅ¾´¹
¡¡¡ÚËÌµþ»þ»ö¡ÛÃæ¹ñ¿ÍÌ±¶ä¹Ô¡ÊÃæ±û¶ä¹Ô¡Ë¤¬¶âÍ»À¯ºö¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²£·Æü¤Ë£·ÆüÊª¤ÎÃ»´ü¶âÍø¤ò°ú¤²¼¤²¤¿ºÝ¡¢¡Ö·ÐºÑ¤Î°ÂÄêÀ®Ä¹¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¡×¤ÈÆ±¶âÍø¤ÎÌò³ä¤òºÝÎ©¤¿¤»¤¿¡£¿ÍÌ±¶ä¤Ï½¾Íè¡¢À¯ºö¶âÍø¤ò°ì¤Ä¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¸å¤ÏÆüÊÆ²¤Æ±ÍÍ¡¢Ã»´ü¶âÍø¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¡ÖÃæ¶ä¤ÎÀ¯ºö¶âÍø¡¢¤Ä¤Þ¤ê£·ÆüÊª¶âÍø¤ò£°¡¥£²¡ó°ú¤²¼¤²¤ë¡×¡£ß¯¸ù¾¡ÁíºÛ¤Ï£²£´Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤³¤¦¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡ß¯»á¤Ï£¶·î¤Ë¾å³¤¤Ç³«¤«¤ì¤¿²ñ¹ç¤Ç¡¢¾ÍèÅª¤ÊÀ¯ºö¶âÍø¤È¤·¤ÆÃ»´ü¶âÍø¤ÎÌò³ä¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀºÑ¤ß¡££··î¤Ë¤Ï»Ô¾ì¤Ç»ö¼Â¾å¤ÎÀ¯ºö¶âÍø¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ºÇÍ¥¶øÂß½Ð¶âÍø¡Ê£Ì£Ð£Ò¡Ë¤ò°ú¤²¼¤²¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÄ¾Á°¤Ë£·ÆüÊª¤Î°ú¤²¼¤²¤â¸øÉ½¤·¡¢À¯ºöÊÑ¹¹¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¶áÇ¯¡¢»ÔÃæ¶ä¹Ô¤¬´ë¶È¤ä¸Ä¿Í¤Ë¼ÂºÝ¤ËÂß¤·½Ð¤¹¶âÍø¤¬¡¢¡ÖºÇÍ¥¶ø¡×¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤Î£Ì£Ð£Ò¤ò²¼²ó¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â³½Ð¡££Ì£Ð£Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ß¯»á¤ÏÀè¤Î²ñ¸«¤Ç¡ÖÀ¯ºö¶âÍø¤ÎÄ´À°¸å¡¢£°¡¥£²¡Á£°¡¥£²£µ¡óÄã²¼¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤Ë¤È¤É¤á¤ë¤Ê¤É¡¢Ìò³ä¤Î½Ì¾®¤ò¿Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÌµþ¤Î¶âÍ»¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï½¾Íè¡¢Ãæ´üÂß½ÐÀ©ÅÙ¡Ê£Í£Ì£Æ¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¶âÍø¤òÀ¯ºö¶âÍø¤È¸«¤Ê¤¹¸þ¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¡£¡ÖÀ¯ºö¶âÍø¤òÌÀ¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»Ô¾ì¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ò¤è¤ê±ß³ê¤Ë¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£¡¡