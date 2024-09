【ライブレポート】新しい学校のリーダーズ、北米13ヵ所を回る『World Tour Part.2』がスタート

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「日本をはみ出して海外でライブをする度に、待っていてくれたお客さんの熱量に感動します」(新しい学校のリーダーズ)

新しい学校のリーダーズが、日本時間9月27日にカナダ・バンクーバーのPNE Forumにて、総動員数約4万人を予定しているツアー『AG! CALLING WORLD TOUR Pt.2』をスタートさせた。

今回のWorld Tour Part 2では、6月に発売されたアルバム『AG! Calling』から「Essa Hoisa」「Maji Yoroshiku」の2曲が初パフォーマンスされた。また、ライブ後半ではファンから人気の高い楽曲から「最終人類」「恋ゲバ」のリミックスバージョンも初披露され、会場の盛り上がりは最高潮に。北米ツアーの初日を大歓声のなかで終了した。

ツアーは今後、シアトル、サンフランシスコと続き、海外での自身最大規模となるメキシコ公演他、北米13ヵ所での公演を予定している。

そして、11月から開催される過去最大規模の日本凱旋ツアーのチケットは、オフィシャル先行が受付中。ワールドツアーを経て、更なるパワーアップを遂げた彼女たちのライブは必見だ。

PHOTO BY Lindsey Blane

ライブ情報

AG! CALLING WORLD TOUR Pt.2

09/26(木)Vancouver, PNE Forum

09/27(金)Seattle, Showbox SoDo

09/29(日)San Francisco, The Warfield

10/01(火)Mexico City, Pepsi Center

10/03(木)Chicago, Byline Bank Aragon Ballroom

10/06(日)Toronto, HISTORY

10/08(火)New York, Terminal 5

10/09(水)Boston, Roadrunner

10/11(金)Washington, D.C., The Anthem

10/13(日)Atlanta, The Eastern

10/15(火)Austin, ACL Live

10/17(木)Dallas, The Factory in Deep Ellum

10/20(日)Los Angeles, Hollywood Palladiu

新しい学校のリーダーズ OFFICIAL SITE

http://leaders.asobisystem.com/