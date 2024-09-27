material club、10/30発売アルバム『material club II』全曲トレーラーを公開
Base Ball Bearの小出祐介を中心とした音楽プロジェクト・material clubが、accobin (ex.チャットモンチー)、成田ハネダ(パスピエ)、キダ モティフォ(tricot)、YUNA(ex.CHAI)をメンバーに迎えて制作されたアルバム『material club II』を10月30日(水)にリリース。
全8曲を少しずつ試聴できるアルバム全曲トレーラーが公開された。小出祐介が作詞・作曲を担当した楽曲に加え、小出がバンドメンバーそれぞれと共作した楽曲もあり、一聴しただけでバンドの奥行きを感じられる、バラエティ豊かな8曲が収録されている。
なお、11月3日(日) 大阪・Music Club JANUS、11月29日(金)東京・渋谷CLUB QUATTROにて、初ライブ＜material club Tour 「物質的」＞が決定。9月29日(日)23:59までオフィシャル先行を受け付けている。
リリース情報
発売日：10月30日(水)
収録曲：全8曲収録
M1. Beautiful Lemonade
M2. 水のロック
M3. Twilight Dance
M4. まだ全然好き
M5. Naigorithm
M6. Curtain part.2
M7. 恋の綾
M8. Altitude
商品形態：
・VICTOR ONLINE STORE限定セット（CD+トートバッグ）税込￥7,500
※VICTOR ONLINE STORE限定セット専用紙ジャケ仕様CDに、バンドロゴの刺繍が施されたオリジナルトートバッグがセットされた完全限定セット商品。
・通常盤（CD）税込￥3,100 品番VICL-66016
[トートバッグ仕様]
本体サイズ：本体／約360×370×110（mm）・持ち手／約25×560（mm）
容量：約10L
素材：コットン（370g／平方ｍ）
※A4サイズが収容可能で、インナーポケット付き
＜CD予約URL＞
VICTOR ONLINE STORE限定セット：https://victor-store.jp/item/98858
通常盤：https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VICL-66016.html
ライブ・イベント情報
会場：大阪・Music Club JANUS
日付：2024年11月3日（日）
時間：17：00 開場/ 17：30 開演
前売り￥5,500 (税込) オールスタンディング /ドリンク代別途必要
お問い合わせ：ヘッドライン / https://www.headline.co.jp/
会場：東京・渋谷CLUB QUATTRO
日付：2024年11月29日（金）
時間：18：15 開場/ 19：00 開演
前売り￥5,500 (税込) オールスタンディング /ドリンク代別途必要
お問い合わせ：DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/
オフィシャル先行受付
【受付期間】9/21(土)19:30 〜 9/29(日)23:59
【受付URL】https://eplus.jp/mate_c/
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