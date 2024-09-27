Base Ball Bearの小出祐介を中心とした音楽プロジェクト・material clubが、accobin (ex.チャットモンチー)、成田ハネダ(パスピエ)、キダ モティフォ(tricot)、YUNA(ex.CHAI)をメンバーに迎えて制作されたアルバム『material club II』を10月30日(水)にリリース。

全8曲を少しずつ試聴できるアルバム全曲トレーラーが公開された。小出祐介が作詞・作曲を担当した楽曲に加え、小出がバンドメンバーそれぞれと共作した楽曲もあり、一聴しただけでバンドの奥行きを感じられる、バラエティ豊かな8曲が収録されている。

また、アルバムのジャケットデザインも併せて解禁。こちらはアーティストビジュアルに引き続き、刺繍作家の小菅くみによって制作されたもの。レコーディングスタジオでの一幕を手縫いで緻密に仕上げたジャケットとなっている。

なお、11月3日(日) 大阪・Music Club JANUS、11月29日(金)東京・渋谷CLUB QUATTROにて、初ライブ＜material club Tour 「物質的」＞が決定。9月29日(日)23:59までオフィシャル先行を受け付けている。



リリース情報

アルバム『material club II』

発売日：10月30日(水)
収録曲：全8曲収録
M1. Beautiful Lemonade
M2. 水のロック
M3. Twilight Dance
M4. まだ全然好き
M5. Naigorithm
M6. Curtain part.2
M7. 恋の綾
M8. Altitude

商品形態：
・VICTOR ONLINE STORE限定セット（CD+トートバッグ）税込￥7,500
※VICTOR ONLINE STORE限定セット専用紙ジャケ仕様CDに、バンドロゴの刺繍が施されたオリジナルトートバッグがセットされた完全限定セット商品。
・通常盤（CD）税込￥3,100 品番VICL-66016
[トートバッグ仕様]
本体サイズ：本体／約360×370×110（mm）・持ち手／約25×560（mm）
容量：約10L
素材：コットン（370g／平方ｍ）
※A4サイズが収容可能で、インナーポケット付き
＜CD予約URL＞
VICTOR ONLINE STORE限定セット：https://victor-store.jp/item/98858
通常盤：https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VICL-66016.html

ライブ・イベント情報

＜material club Tour 「物質的」＞
会場：大阪・Music Club JANUS
日付：2024年11月3日（日）
時間：17：00 開場/ 17：30 開演
前売り￥5,500 (税込) オールスタンディング /ドリンク代別途必要
お問い合わせ：ヘッドライン / https://www.headline.co.jp/

会場：東京・渋谷CLUB QUATTRO
日付：2024年11月29日（金）
時間：18：15 開場/ 19：00 開演
前売り￥5,500 (税込) オールスタンディング /ドリンク代別途必要
お問い合わせ：DISK GARAGE　https://info.diskgarage.com/

オフィシャル先行受付
【受付期間】9/21(土)19:30 〜 9/29(日)23:59
【受付URL】https://eplus.jp/mate_c/

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