FAKE TYPE.が10月9日、デジタルEP『Cats are dangerous EP』をリリースする。同EP収録曲より「Apple juice」が本日より先行配信スタートとなった。これに伴って同曲ミュージックビデオも公開されている。楽曲「Apple juice」は、既にいろいろな事柄を卒業してキャリアを重ね、ステータスを得ている状況にありながら、“いつでも潜んでいる転落 日々の積み重ね忘れりゃ天罰”と俯瞰目線でシニカルさたっぷりに歌うメロウな楽曲だ。

■デジタルEP『Cats are dangerous EP』



2024年10月9日 配信開始配信&予約リンク:https://faketype.lnk.to/cadep▼収録曲1. Cats are dangerous2. Zillion playerZ feat. nqrse3. Apple juice4. No more work feat. Sarah L-ee, Fuma no KTR5. 文 -2024-