Official髭男dism、2年ぶり出演のNHK『SONGS』より「Sharon」スタジオライブ映像公開
Official髭男dismが、9月19日に放送されたNHK総合『SONGS』から「Sharon」のスタジオライブ映像を公開した。
◆「Sharon」スタジオライブ映像
2022年以来約2年ぶりとなった、ヒゲダンの『SONGS』出演。本映像は、今回の放送の中で唯一メンバー4人のみで演奏された一曲。見応えのあるパフォーマンスとなっている。
メジャー3rdアルバム『Rejoice』
配信URL：https://HGDN.lnk.to/Rejoice
予約：https://hgdn.lnk.to/Rejoice_CD
・CD+Blu-ray（PCCA-06302/税込5,720円）
・CD+DVD（PCCA-06303/税込5,720円）
・CD only（PCCA-06304/税込3,520円）
収録内容
[CD]
01.Finder
02.Get Back To 人生
03.ミックスナッツ(TVアニメ『SPY×FAMILY』オープニング主題歌)
04.SOULSOUP(『劇場版 SPY×FAMILY CODE: White』主題歌)
05.キャッチボール
06.日常(日本テレビ「news zero」テーマソング)
07.I’m home(interlude)
08.Sharon(カンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『マウンテンドクター』主題歌)
09.濁点
10.Subtitle(フジテレビ系木曜劇場 『silent』主題歌)
11.Anarchy (Rejoice ver.) (映画『コンフィデンスマンJP 英雄編』主題歌)
12.ホワイトノイズ(TVアニメ『東京リベンジャーズ 聖夜決戦編』オープニング主題歌)
13.うらみつらみきわみ
14.Chessboard（第90回NHK全国学校音楽コンクール中学校の部課題曲）
15.TATTOO(TBS系金曜ドラマ『ペンディングトレイン―８時２３分、明日 君と』主題歌)
16.B-Side Blues(キリン 午後の紅茶 CMソング)
[Blu-ray,DVD]
OFFICIAL HIGE DANDISM SHOCKING NUTS TOUR selected from NIPPON BUDOKAN
01.Pretender
02.I LOVE...
03.Tell Me Baby
04.Choral A
05.Subtitle
06.parade
07.115万キロのフィルム
08.異端なスター
09.宿命
10.ミックスナッツ
11.Universe
12.Clap Clap
13.破顔
14.ホワイトノイズ
Behind The Scenes from OFFICIAL HIGE DANDISM SHOCKING NUTS TOUR
【販売店舗別オリジナル特典】
Amazon.co.jp：巾着
タワーレコードおよびTOWER mini全店、タワーレコードオンライン：クリアマルチポーチ
全国HMV/HMV&BOOKS online：缶マグネット
セブンネットショッピング：トートバッグ
楽天ブックス：アクセサリートレイ ※オリジナル配送パックでお届け
その他法人：A4クリアファイル
＜Official髭男dism Arena Tour 2024 - Rejoice -＞
9月21日（土）マリンメッセ福岡A館
9月28日（土）大阪城ホール
9月29日（日）大阪城ホール
10月18日（金）ポートメッセなごや第1展示館
10月19日（土）ポートメッセなごや第1展示館
11月12日（火）Kアリーナ横浜
11月13日（水）Kアリーナ横浜
11月19日（火）真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
11月20日（水）真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
■券種／料金
指定席：11,000円（税込）
指定親子席：大人11,000円（税込）・こども5,500円（税込）
＜OFFICIAL HIGE DANDISM ASIA TOUR 2024 - Rejoice -＞
OFFICIAL HIGE DANDISM ASIA TOUR 2024 - Rejoice - in SEOUL
日付：12月1日（日）
会場：Seoul・KINTEX Hall 5
開場：17:00 / 開演：18:00（現地時間）
※12歳未満入場不可
※購入枚数制限 4枚
▼チケット料金
Standing R 15,000円（税込）※KRW132,000
Standing S 13,500円（税込）※KRW121,000
※ファンクラブ先行では日本円のみの販売となります。
※整理番号順のご案内となります。
■台北公演
OFFICIAL HIGE DANDISM ASIA TOUR 2024 - Rejoice - in TAIPEI
日付：12月15日（日）
会場：Taipei・Taipei Arena
開場：17:00 / 開演：18:00（現地時間）
※購入枚数制限 4枚
▼チケット料金 指定席
CAT 1 19,000円（税込）※TWD4,200
CAT 2 16,500円（税込）※TWD3,600
CAT 3 14,500円（税込）※TWD3,200
CAT 4 13,000円（税込）※TWD2,800
※ファンクラブ先行では上記券種の日本円のみでの販売となります。
CAT5 TWD2400
CAT6 TWD1800
CAT7 TWD800
車椅子席 TWD400
関連リンク