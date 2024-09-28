ÌîÅÞ¡¢²ò»¶Á°¤ÎÍ½»»°ÑÍ×µá¡áÎ©Ì±Æâ¤«¤é¡Ö¶¯Å¨¡×¤È·Ù²ü¤â¡½¼«Ì±¡¦ÀÐÇË¿·ÁíºÛ
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤¬ÀÐÇËÌÐ¿·ÁíºÛ¤òÁª½Ð¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ÌîÅÞ¤Ï£²£·Æü¡¢½°±¡²ò»¶¡¦ÁíÁªµó¤ÎÁ°¤Ë½°»²Î¾±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤ÇÏÀÀï¤ò¹Ô¤¦¤è¤¦µá¤á¤¿¡£
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞÆâ¤«¤é¤Ï¡¢ÏÀµÒ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÀÐÇË¿·ÁíºÛ¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¡¢¡Ö¶¯Å¨¡×¤È·Ù²ü¤¹¤ëÀ¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Î©Ì±¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤Ïµ¼ÔÃÄ¤Ë¡¢Î×»þ¹ñ²ñ¤ÇÍ½»»°Ñ¤ò³«¤¡¢À¯¼£¤È¥«¥Í¤äÀ¤³¦Ê¿ÏÂÅý°ì²ÈÄíÏ¢¹ç¡ÊµìÅý°ì¶µ²ñ¡Ë¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¹¤ë¤è¤¦¼çÄ¥¡£¡Ö¡ÊÀÐÇË»á¤Ï¡ËÏÀÀï¤«¤éÆ¨¤²¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¡×¤È¤±¤óÀ©¤·¡¢¡ÖÏÓ¤¬ÌÄ¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎÈïºÒÃÏ¤Ç¤Î¹ë±«Èï³²¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢£²£°£²£´Ç¯ÅÙÊäÀµÍ½»»¤ÎÀ®Î©¤âµá¤á¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÇÏ¾ì¿¹¬ÂåÉ½¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡ÖµÄÏÀ¤ò¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤¤¤¤Ê¤êÁªµó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¹ñÌ±¤ÎÍý²ò¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È»ØÅ¦¡£¶¦»ºÅÞ¤ÎÅÄÂ¼ÃÒ»Ò°Ñ°÷Ä¹¤ÏÀÐÇË»á¤¬¥¢¥¸¥¢ÈÇËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡Ê£Î£Á£Ô£Ï¡Ë¤ÎÁÏÀß¤ò·Ç¤²¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö·³³ÈÏ©Àþ¤Î¿ä¿Ê¤Ë¤Û¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÀµÌÌ¤«¤éÂÐÖµ¡Ê¤¿¤¤¤¸¡Ë¤¹¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤Ï¹â¾¾»Ô¤Çµ¼ÔÃÄ¤Ë¡ÖÀ¯¼£»ñ¶âµ¬ÀµË¡¤ÎºÆ²þÀµ¤ò¡¢Î×»þ¹ñ²ñ¤ÇÂ®¤ä¤«¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤Èµá¤á¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÀÐÇË¡¢ÌîÅÄÎ¾»á¤ÏºâÀ¯µ¬Î§½Å»ë¤ä¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹¤ËÈÝÄêÅª¤ÊÎ©¾ì¤Ê¤É¤Ç¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Î©Ì±Æâ¤Ç¤Ï¡Öº¹ÊÌ²½¤ò¿Þ¤ê¤Ë¤¯¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤âÏ³¤ì¤ë¡£Î©Ì±½ÅÄÃ¤Ï¡ÖÀÐÇË»á¤ÏÏÀÀï¤Ë¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡£¤¬¤Ã¤×¤ê»Í¤Ä¤ËÁÈ¤ó¤ÇÅÚÉ¶¤Î¿¿¤óÃæ¤«¤éÆ°¤«¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¼ê¤´¤ï¤¤Áê¼ê¤À¤ÈÇ§¤á¤¿¡£¡¡