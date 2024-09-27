²Æ¥Õ¥§¥¹¤Çµ¡ºà¥È¥é¥Ö¥ë!? Saucy DogÀÐ¸¶¿µÌé¡ÖÄ¾¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢Ì¡ÃÌ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÃý¤êÅÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
3¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖSaucy Dog¡Ê¥µ¥¦¥·¡¼¥É¥Ã¥°¡Ë¡×¤ÎÀÐ¸¶¿µÌé¡ÊVo¡¿Gt¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSCHOOL OF LOCK! Saucy LOCKS!¡×¡ÊËè½µ²ÐÍË 23:08º¢¡Á¡Ë¡£
9·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î¥Õ¥§¥¹¤Çµ¯¤¤¿¡ÖÉáÄÌ¤Ë¡»¡»¤Ê½ÐÍè»ö¡×¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ä
»ä¤Ï8·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿²Æ¥Õ¥§¥¹¡Ö²»³Ú¤ÈÉ¦Ã£2024¡×¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡ª º£Ç¯¤ÏÂç¹¥¤¤ÊSaucy Dog¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Æ¤È¤Æ¤âºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡ª
µ¡ºà¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò°ìÅÙÃæÃÇ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀÐ¸¶ÀèÀ¸¤¬Î×µ¡±þÊÑ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¤µ¤¹¤¬¥×¥í¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ê18ºÐ¡Ë
¡ö
ÀÐ¸¶¡§ËÜÅö¤Ë²»¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤·¤«¥®¥¿¡¼¤Î²»¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡©¡Ö²»¤¬½Ð¤Ê¤¤¤·¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Ä¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤¢¤¤¤À¤Ë²¶¤¬Ì¡ÃÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÃý¤êÅÝ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤òÎ×µ¡±þÊÑ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§SCHOOL OF LOCK!
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡Ê¾®¿¹È»¡¦GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢COCO¶µÆ¬¡ÊCRAZY COCO¡Ë
ÊüÁ÷Æü»þ¡§·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/lock/
9·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î¥Õ¥§¥¹¤Çµ¯¤¤¿¡ÖÉáÄÌ¤Ë¡»¡»¤Ê½ÐÍè»ö¡×¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Saucy Dog¡¦ÀÐ¸¶¿µÌé
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ä
»ä¤Ï8·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿²Æ¥Õ¥§¥¹¡Ö²»³Ú¤ÈÉ¦Ã£2024¡×¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡ª º£Ç¯¤ÏÂç¹¥¤¤ÊSaucy Dog¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Æ¤È¤Æ¤âºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡ª
µ¡ºà¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò°ìÅÙÃæÃÇ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀÐ¸¶ÀèÀ¸¤¬Î×µ¡±þÊÑ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¤µ¤¹¤¬¥×¥í¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ê18ºÐ¡Ë
ÀÐ¸¶¡§ËÜÅö¤Ë²»¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤·¤«¥®¥¿¡¼¤Î²»¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡©¡Ö²»¤¬½Ð¤Ê¤¤¤·¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Ä¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤¢¤¤¤À¤Ë²¶¤¬Ì¡ÃÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÃý¤êÅÝ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤òÎ×µ¡±þÊÑ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§SCHOOL OF LOCK!
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡Ê¾®¿¹È»¡¦GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢COCO¶µÆ¬¡ÊCRAZY COCO¡Ë
ÊüÁ÷Æü»þ¡§·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/lock/