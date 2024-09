【あつまれ どうぶつの森/ とたけけ PVC スタチュー】発売時期:2025年2月 予定価格:16,500円

豆魚雷(Ampus)は、ファースト4フィギュアが企画・制作・発売する「あつまれ どうぶつの森/ とたけけ PVC スタチュー」の国内における正規輸入販売を行なう。発売時期は2025年2月で、参考価格は16,500円。

本商品は、任天堂のシミュレーションゲーム「あつまれ どうぶつの森」シリーズの第1作から登場している、アコースティックギターを持ったストリートミュージシャンの白いイヌ「とたけけ」のフィギュア。凛々しい眉毛やギターなど、ステージ上での特徴的な「とたけけ」の姿が再現されている。全高は約22cm。

(C) Nintendo.

