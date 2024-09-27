ÉÙ»ÎÄÌ¤ÎµÜÂô¡Ö2Ï¢ÇÆ¤ò¡×¡¡¥Ð¥¹¥±W¥ê¡¼¥°¡¢³«ËëÁ°µ¼Ô²ñ¸«
¡¡10·î11Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë½÷»ÒW¥ê¡¼¥°¤Ï27Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç³Æ¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤Ë¤è¤ëµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢¹ñºÝÂç²ñ»²²ÃÃæ¤Î¤¿¤á¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤¿ºòµ¨½÷²¦¡¢ÉÙ»ÎÄÌ¤ÎµÜÂô¤Ï¡Ö¥ê¡¼¥°2Ï¢ÇÆ¤È¹Ä¹¡ÇÕ¡ÊÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡Ë¤È¤Î2´§¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤«¤é1Éô¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¡×¤È2Éô¡Ö¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¡×¤Î2ÉôÀ©¤Ë°Ü¹Ô¡£1Éô8°Ì¤¬¹ß³Ê¤·¡¢2Éô1°Ì¤¬¾º³Ê¤¹¤ë¡£1Éô7°Ì¤È2Éô2°Ì¤ÏÍèÇ¯3·î15Æü¤«¤é2ÀïÀè¾¡Êý¼°¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨Àï¤ËÎ×¤à¡£1Éô¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥·¡¼¥º¥ó²¦ºÂ¤òÁè¤¦¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ÏÆ±29Æü¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢3ÀïÀè¾¡Êý¼°¤È¤Ê¤Ã¤¿·è¾¡¤ÏÍèÇ¯4·î5Æü¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£