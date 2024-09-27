シンガーソングライター/ボカロP・syudouが、最新ボーカロイド楽曲「アメイジングハッピーハロウィンナイト」のミュージックビデオを公開した。

「アメイジングハッピーハロウィンナイト」は、ハロウィンをテーマにした楽曲でサウンド面でもキラキラした音やおもちゃなどの音が散りばめられ、ワルツのテイストも入り、ハロウィンのテーマ通り不気味で怪しげな雰囲気が感じられる楽曲。

ミュージックビデオ、アートワークは盟友ヤスタツが担当し、ボカロ楽曲としては4年ぶりのタッグとなる。ジャケットイラストでは迷路が隠されていて解くと文字が浮かぶ遊び心も入っている。

「アメイジングハッピーハロウィンナイト」はダウンロード、ストリーミングともに配信開始している。



リリース情報

「アメイジングハッピーハロウィンナイト」

配信中 / syudou商店
https://syudou.lnk.to/amazing_happy_halloween_night

リリース情報

syudou「ワークアウト」

2024年10月4日配信 / syudou商店
https://syudou.lnk.to/workout_pre

ライブ・イベント情報

＜syudou Live 2024「激愛」＞

11月23日（土・祝）神奈川：パシフィコ横浜 国立大ホール
OPEN 17:00 / START 18:00
チケット料金：7,000円 (全席指定)
オフィシャルサイト抽選先行受付：8/5(月)18:00 〜 8/18(日)23:59
https://syudou.com/news/syudou-live-2024-gekiaipre/

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