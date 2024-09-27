syudou、最新ボカロ楽曲「アメイジングハッピーハロウィンナイト」MV公開
シンガーソングライター/ボカロP・syudouが、最新ボーカロイド楽曲「アメイジングハッピーハロウィンナイト」のミュージックビデオを公開した。
「アメイジングハッピーハロウィンナイト」は、ハロウィンをテーマにした楽曲でサウンド面でもキラキラした音やおもちゃなどの音が散りばめられ、ワルツのテイストも入り、ハロウィンのテーマ通り不気味で怪しげな雰囲気が感じられる楽曲。
「アメイジングハッピーハロウィンナイト」はダウンロード、ストリーミングともに配信開始している。
リリース情報
配信中 / syudou商店
https://syudou.lnk.to/amazing_happy_halloween_night
リリース情報
2024年10月4日配信 / syudou商店
https://syudou.lnk.to/workout_pre
ライブ・イベント情報
11月23日（土・祝）神奈川：パシフィコ横浜 国立大ホール
OPEN 17:00 / START 18:00
チケット料金：7,000円 (全席指定)
オフィシャルサイト抽選先行受付：8/5(月)18:00 〜 8/18(日)23:59
https://syudou.com/news/syudou-live-2024-gekiaipre/
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