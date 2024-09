新しい学校のリーダーズの北米13ヶ所を回る総動員数約4万人の<AG! CALLING WORLD TOUR Pt.2>が幕を開けた。日本時間9月27日(金)、カナダ バンクーバーのPNE Forumにてツアーがスタート、6月に発売されたアルバム『AG! Calling』から「Essa Hoisa」「Maji Yoroshiku」の2曲が初パフォーマンスされた。また、ライブ後半ではファンから人気の高い楽曲から「最終人類」「恋ゲバ」のRemixバージョンも初披露され、会場の盛り上がりは最高潮に。北米ツアーの初日を大歓声の中で終了した。

<AG! CALLING WORLD TOUR Pt.2>



9月26日(木) Vancouver, PNE Forum9月27日(金) Seattle, Showbox SoDo9月29日(日) San Francisco, The Warfield10月1日(火) Mexico City, Pepsi Center10月3日(木) Chicago, Byline Bank Aragon Ballroom10月6日(日) Toronto, HISTORY10月8日(火) New York, Terminal 510月9日(水) Boston, Roadrunner10月11日(金) Washington, D.C., The Anthem10月13日(日) Atlanta, The Eastern10月15日(火) Austin, ACL Live10月17日(木) Dallas, The Factory in Deep Ellum10月20日(日) Los Angeles, Hollywood Palladium