¸ÞÎØ¥Þ¡¼¥¯¼è¤ê³°¤·¡á¥Ñ¥ê¤ÎÌ¾½ê¥¨¥Ã¥Õ¥§¥ëÅã¤Ç
¡¡¡Ú¥Ñ¥ê»þ»ö¡Û¥Ñ¥ê¤ÎÌ¾½ê¥¨¥Ã¥Õ¥§¥ëÅã¤Ë·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¸ÞÎØ¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¥Þ¡¼¥¯¤¬¡¢£²£·ÆüÄ«¤Þ¤Ç¤Ë¼è¤ê³°¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¹â¤µ£±£³¥á¡¼¥È¥ë¡¢Éý£²£¹¥á¡¼¥È¥ë¡¢½Å¤µ£³£°¥È¥ó¤Î¥Þ¡¼¥¯¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ³«ºÅ¤Ë¸þ¤±£¶·î½é½Ü¤ËÅã¤ÎÃæ¿´Éô¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ê¤Î¥¤¥À¥ë¥´»ÔÄ¹¤Ï¡¢º£¸å¤â¸ÞÎØ¥Þ¡¼¥¯¤ò»Ä¤¹°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Î½Å¤µ¤Ç¤ÏÄ¹´ü´Ö¤ÎÀßÃÖ¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Æ±¤¸Âç¤¤µ¤Ç·Ú¤¤Êª¤Ë¸ò´¹¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¡££Á£Æ£ÐÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡Ê£É£Ï£Ã¡Ë¤¬ÈñÍÑ¤òÉéÃ´¤¹¤ë¡£¥Þ¡¼¥¯Â¸Â³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¨¥Ã¥Õ¥§¥ëÅãÀß·×¼Ô¤Î»ÒÂ¹¤é¤«¤éÈ¿ÂÐ¤ÎÀ¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡