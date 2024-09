人気漫画『キン肉マン』の原作45周年を記念した国内最大規模の物販イベント「キン肉マンPOP UP SHOP BY ヨドバシカメラ マルチメディア梅田」が2024年9月28日(土)〜2024年11月3日(日)に開催される。開催される大阪は原作者ゆでたまご嶋田・中井両氏の生誕の地だ。『キン肉マン』は、作者ゆでたまご(原作シナリオ担当・嶋田隆司と作画担当・中井義則)によって『週刊少年ジャンプ』(集英社)で1979年に連載を開始した漫画。現在も『週刊プレイボーイ』『週プレNEWS』(いずれも集英社)へ籍を移し連載中。キン肉星から来たドジでマヌケな落ちこぼれ超人のキン肉マンが、努力、友情、勝利を重ねて、やがて超人格闘界最強の男へと成長を遂げていく物語だ。『週プレNEWS』移籍後の展開をアニメ化した「完璧超人始祖編」が2024年7月から放送され、さらなる人気を獲得した。Season2の製作も発表されている。

「キン肉マンPOP UP SHOP BY ヨドバシカメラ マルチメディア梅田」では、1000品種以上のキン肉マン関連グッズのTシャツや雑貨、フィギュアなどが多数取り揃えられるほか、キン肉マンPOP UP SHOP BY ヨドバシカメラ マルチメディア梅田開催記念商品も多数登場する。限定ポストカードや非売品ゴールドメダルがもらえるキャンペーン等、キン肉マンファンには待望の大型物販イベントとなる。デフォルメフィギュアの「KUFC」、「キン肉マンメダルコレクション」、ステカセキング、ミキサー大帝、ミスター・VTRの家電3超人のTシャツ、1/1スケール超人タッグトロフィー、金属製ロビンマスクのマスク、メタルアートバッジなど、新アイテムや発表済みのものも含めて数多くのアイテムが並ぶ「キン肉マンPOP UP SHOP BY ヨドバシカメラ マルチメディア梅田」。大阪に出向ける『キン肉マン』ファンの方はお見逃しなく! なお、会期中にリリース予定だが、開催直後にはまだ並ばないグッズもあるのでご注意を。(C)YUDETAMAGO