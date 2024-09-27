欧州株 半導体株が買われる、仏ＳＴマイクロは４％超の上げ
欧州株 半導体株が買われる、仏ＳＴマイクロは４％超の上げ
東京時間18:42現在
英ＦＴＳＥ100 8314.61（+29.70 +0.36%）
独ＤＡＸ 19338.29（+99.93 +0.52%）
仏ＣＡＣ40 7762.22（+20.13 +0.26%）
スイスＳＭＩ 12228.84（+19.22 +0.16%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
【半導体株】
東京時間18:42現在
インフィニオンテクノロジーズ 31.72（+1.09 +3.54%）
ＳＴマイクロエレクトロニクス 27.03（+1.12 +4.30%）
東京時間18:42現在
英ＦＴＳＥ100 8314.61（+29.70 +0.36%）
独ＤＡＸ 19338.29（+99.93 +0.52%）
仏ＣＡＣ40 7762.22（+20.13 +0.26%）
スイスＳＭＩ 12228.84（+19.22 +0.16%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
【半導体株】
東京時間18:42現在
インフィニオンテクノロジーズ 31.72（+1.09 +3.54%）
ＳＴマイクロエレクトロニクス 27.03（+1.12 +4.30%）