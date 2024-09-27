欧州株　半導体株が買われる、仏ＳＴマイクロは４％超の上げ

東京時間18:42現在
英ＦＴＳＥ100　 8314.61（+29.70　+0.36%）
独ＤＡＸ　　19338.29（+99.93　+0.52%）
仏ＣＡＣ40　 7762.22（+20.13　+0.26%）
スイスＳＭＩ　 12228.84（+19.22　+0.16%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

【半導体株】
東京時間18:42現在
インフィニオンテクノロジーズ　 31.72（+1.09　+3.54%）
ＳＴマイクロエレクトロニクス　　 27.03（+1.12　+4.30%）