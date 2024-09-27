欧州株 半導体株が買われる、仏ＳＴマイクロは４％超の上げ 欧州株 半導体株が買われる、仏ＳＴマイクロは４％超の上げ

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欧州株 半導体株が買われる、仏ＳＴマイクロは４％超の上げ



東京時間18:42現在

英ＦＴＳＥ100 8314.61（+29.70 +0.36%）

独ＤＡＸ 19338.29（+99.93 +0.52%）

仏ＣＡＣ40 7762.22（+20.13 +0.26%）

スイスＳＭＩ 12228.84（+19.22 +0.16%）

※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ



【半導体株】

東京時間18:42現在

インフィニオンテクノロジーズ 31.72（+1.09 +3.54%）

ＳＴマイクロエレクトロニクス 27.03（+1.12 +4.30%）

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