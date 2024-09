EXO チェン、10月1日にデジタルシングル「Beyond:」をリリース！ファンに感謝の気持ちを伝える

EXOのチェンが、デジタルシングル「Beyond:」を発売する。所属事務所INB100は27日0時、公式チャンネルを通じて独特な手書き風フォントで「Beyond:CHEN2024.10.01」と書かれた画像を公開し、10月1日に新曲を発売することを予告した。5月に発売した4thミニアルバム「DOOR」が、チェンの音楽の世界にファンを招待するという意味を込めていたのに対し、今回のデジタルシングル「Beyond:」は「DOOR」を通じて招待されたファンに伝える感謝の気持ちを込めたアルバムだ。「DOOR」を超え、繰り広げられる彼だけの世界への限りない可能性を「:」で表現した。

10月1日に公開されるデジタルシングル「Beyond:」には、チェンが9月21日と22日に開催されたファンコンサート「Beyond the DOOR in Seoul」で披露した「Love you」ともう1曲の新曲が収録される。「Love you」は、幻想的なピアノとポップサウンドが印象的なポップバラードジャンルで、彼の感性的なボーカルの魅力を感じられる楽曲だ。特に、彼の感性が際立つ叙情的な歌詞は、彼がファンに伝えようとするメッセージを盛り込んでいる。チェンは10月1日、デジタルシングル「Beyond:」を発売した後、ファンコンサートアジアツアー「Beyond the DOOR」を開催する。アジアツアーは、10月25日の台湾・台北を皮切りに、11月2日にタイ・バンコク、8日にマレーシア・クアラルンプール、23日にフィリピン・マニラで開催される。