±óÌî¤Ê¤®¤³¡¢¡Ö°û¤ß²á¤®¤Æ...¡×Å¾ÅÝ¢ª¹üÀÞÊó¹ð¡¡¡Öº£Ç¯¤À¤±¤Ç¡¢´û¤Ë4ËÜÌÜ¡×¡ÖËÜµ¤¤ÇÀ¸³è¤ò²þ¤á¤Þ¤¹¡×
ÇÐÍ¥¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î±óÌî¤Ê¤®¤³¤µ¤ó¤¬2024Ç¯9·î26Æü¡¢¡ÖÏ¾¹ü¡×¹üÀÞ¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ö7·î¤Ë¤â3ËÜ¡¡º£Ç¯¤À¤±¤Ç¡¢´û¤Ë4ËÜÌÜ¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤½¤ê¤ã¤¢¡¢ÄË¤¤Ìõ¤À¡¡²¿¤«¥´¥ê¥´¥ê¤¤¤Ã¤Æ¤¿¤â¤ó¡×
±óÌî¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ19Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡ÖºÆ¤Ó¤Î¥³¥ë¥»¥Ã¥ÈÀ¸³è¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢
¡ÖºòÌë¡¢¥Ð¥é¥À¥óÀ¸ÊüÁ÷¤ò½ª¤¨¤Æ¡£ÃçÎÉ¤·¤ÎÍ§¿ÍÂð¤Ë¡£¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â³Ú¤·²á¤®¤Æ¡¢°û¤ß²á¤®¤Æ...µ¢¤êºÝ¤ËÅ¾ÅÝ¡£º£²ó¤Ï¡¢±¦Â¦¤ÎÏ¾¹ü¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÄË¤¤¡×
¤È°ÛÊÑ¤ò¹ðÇò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÌÀÆü¡¢À°·Á³°²Ê¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤ã¤À¡¡ÀÞ¤ì¤Æ¤Ê¤¤ã¤¤¤¤¤Ê¤¡¡¼¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤Ï¡¢¥³¥ë¥»¥Ã¥ÈÃå¤±¤ÆÄË¤ß»ß¤á°û¤ó¤Ç¤ë¡×¤È¤â¡£
26Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢À°·Á³°²Ê¤ò¼õ¿Ç¤·¤¿·ë²Ì¤ò¡ÖºÆ¤Ó¤Î¹üÀÞ...¡×¡Ö...¤ä¤Ï¤êÀÞ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£...º£²ó¤Ï±¦Â¦¤ÎÏ¾¹ü¤Í¡×¤ÈÊó¹ð¡£¤Þ¤¿¡¢²¼µ¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ò¥Ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï¹ü¤¬¥º¥ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¸·Ì©¤Ë¸À¤¦¤È"¹üÀÞ"¤È¤¤¤¦¿ÇÃÇ¤Ë¤Ê¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ê¤ã¤¢¡¢ÄË¤¤Ìõ¤À¡¡²¿¤«¥´¥ê¥´¥ê¤¤¤Ã¤Æ¤¿¤â¤ó¡£7·î¤Ë¤â3ËÜ¡¡º£Ç¯¤À¤±¤Ç¡¢´û¤Ë4ËÜÌÜ¡£²¿¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤À¤è¡¢ËÜÅö¤Ë¡×
½ª¤ï¤ê¤Ë¤Ï¡Ö¤â¤¦¡¢ËÜµ¤¤ÇÀ¸³è¤ò²þ¤á¤Þ¤¹¡×¤È¡¢µã¤¾Ð¤¤¤È´À¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¤ÆÅÁ¤¨¤¿¡£