BTS ¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¡¢¥É¥­¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡ÖJUNG KOOK¡§I AM STILL¡×±þ±ç¾å±Ç¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡ª

いよいよ公開が来週10月4日(金)に迫る映画「JUNG KOOK:I AM STILL」。ライブさながらに楽しめる“「JUNG KOOK:I AM STILL」発声OK! 応援上映”の開催が決定した。応援上映は、映画館にペンライトなどのグッズを持ち込んで、声援、歓声、拍手、手拍子等が可能な上映となる。本編に収められたジョングクのライブパフォーマンスはもちろん、練習時の姿やオフショットにも心置きなくエールを送ることができる。まさに、彼と観客たちによる“黄金の瞬間”を感じられるはずだ。10月5日(土)以降、上映劇場毎に順次開催予定となる。

また、ムビチケオンライン券購入者限定の鑑賞後特典として、映画の絵柄と鑑賞記録を組み合わせた「ムビチケデジタルカード」の配布が決定。週替わりで4種のメモリアル画像が用意されており、コンプリート必須のアイテムとなること間違いなし。さらに、入場者限定で、ジョングクからのメッセージ動画が見られる特典も配布される。劇場で配布される入場者プレゼントに同梱されているQRコードから読み取る形で、映画本編では見れないおまけ映像を見ることができる。

■上映概要

「JUNG KOOK:I AM STILL」

2024年10月4日(金)より全国公開



配給:エイベックス・フィルムレーベルズ

(C)BIGHIT MUSIC & HYBE. All Rights Reserved.



■応援上映概要

「JUNG KOOK: I AM STILL」発声OK! 応援上映

【劇場】

全国の上映劇場 ※一部劇場を除く

上映劇場は映画公式サイトのTHEATERページをご確認ください。



【実施日】

10月5日(土)より

※上映時間は劇場によって異なります。劇場HPにてご確認ください。

※10月5日(土)は全劇場で応援上映がございます。

※10月6日(日)以降の上映につきましては、必ず劇場HPにて上映形式(「通常上映」「発声OK!応援上映」)をご確認のうえ、ご来場ください。



【チケット】

当日券:2,600円均一(税込)

※各種割引・サービス料金適用外、招待券等利用不可。

※ムビチケ前売券をご利用頂けます。

※チケット購入方法等の詳細につきましては、各劇場の公式ホームページ等でご確認ください。



<鑑賞ルール>

・ARMY BOMB以外にもうちわ、タオル、ペンライト、サイリウムの持ち込み&点灯OK

・曲に合わせた歓声、声出し、手拍子、拍手、振り付けOK

・座席から立ち上がってのご鑑賞や、飛び跳ねる、あばれるなど、周りのお客様のご迷惑になる行為はご遠慮ください。



<注意事項>

・劇場でのARMY BOMB等のペンライトの販売はございません。

・記録や取材のための撮影が入る場合がございます。予めご了承ください。

・上映中、座席から立ち上がる、飛ぶ、跳ねるなどの行為はご遠慮ください。

・火器類の持ち込み、クラッカー・笛などの鳴り物の使用はお控え下さい。

・タオルなど、後ろの座席のお客様の視界を遮るような応援グッズを肩より上に掲げる行為はお控え下さい。

・周りの方の視界を遮るようなグッズの持ち込みはお控え下さい。

・劇場化粧室でのお着替えや周囲の迷惑になる行為はお控えください。

・ペンライトのお持ち込みを許可している特別な上映会となります。静かに映画をご鑑賞されたいお客様は通常上映をお勧めいたします。

・転売を目的としたチケットのご購入は固くお断りいたします。

・場内でのカメラ(携帯カメラを含む)、ビデオ等による撮影・録音等は固くお断りいたします。



【ムビチケデジタルカード4種】

<配布期間>

・メモリアル画像1:10月4日(金)〜10月10日(木)

・メモリアル画像2:10月11日(金)〜10月17日(木)

・メモリアル画像3:10月18日(金)〜10月24日(木)

・メモリアル画像4:10月25日(金)〜10月31日(木)

※11月1日(金)以降は,北瓩蝓⊇蟻悗錣蠅杷柯曚箸覆蠅泙后

※期間内に複数回ご鑑賞いただいても貰える画像は同じです。

※ムビチケデジタルカードについてはこちら



