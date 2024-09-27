Âç¤ÎÎ¤¤¬¿·³ã¡¦»åµûÀî¤Ë¾º¿ÊÊó¹ð¡¡¿·Âç´Ø¡¢Ãæ¹â²á¤´¤·¤¿ÂèÆó¤Î¸Î¶¿
¡¡ÂçÁêËÐ¤Î¿·Âç´ØÂç¤ÎÎ¤¤¬27Æü¡¢Ãæ³Ø¤È¹â¹»¤Î6Ç¯´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¿·³ã¸©»åµûÀî»Ô¤òË¬¤ì¡¢ÊÆÅÄÅ°»ÔÄ¹¤Ë¾º¿Ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤ÎÃÏ¤¬¤¢¤ë¤«¤éËÍ¤¬¤¢¤ë¡£ÅÚÂæ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¾ì½ê¡£Â´¶È¤·¤Æ¤«¤é¤â¡¢¤³¤¦¤·¤Æµ¢¤Ã¤ÆÍè¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¤³¤È¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡24ºÐ¤ÎÂç´ï¤Ï¾¼ÏÂ°Ê¹ßºÇÂ®¤Î½éÅÚÉ¶¤«¤é½êÍ×9¾ì½ê¤ÇÂç´Ø¤Ë¶î¤±¾å¤¬¤ê¡¢Áá¤¯¤â²£¹Ë¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£ÂèÆó¤Î¸Î¶¿¤Î´¿·Þ¤ËÉ½¾ð¤ÏÌÀ¤ë¤¯¡Öº£¤ÏÁêËÐ¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£µû¤äÊÆ¤ò¿©¤Ù¤ÆËþµÊ¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÐÀî¸©½Ð¿È¤ÎÂç¤ÎÎ¤¤ÏÃæ³Ø¤«¤é¿Æ¸µ¤òÎ¥¤ì¡¢Ç½À¸Ãæ¤È³¤ÍÎ¹â¤ÇÃÃÏ£¤ò½Å¤Í¤¿¡£ÊÆÅÄ»ÔÄ¹¤Ï¡Ö²£¹Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¤òÂ³¤±¡¢Îò»Ë¤Ë»Ä¤ëÎÏ»Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´ê¤Ã¤¿¡£