「Dell New XPS 13」からIntel Lunar Lakeモデル発売開始！ 26万円から

デル・テクノロジーズは9月27日、Intel Core Ultra シリーズ2プロセッサを搭載する最新ノートPC「Dell New XPS 13」を発売した。カスタマイズして注文できるCTOに対応しており、価格は260,000円から。「Dell New XPS 13」からIntel Lunar Lakeモデル発売開始! 26万円から13型サイズの薄型軽量ノートPCにおける最新モデル。Core Ultraシリーズ2は、Intel初のメモリチップ統合型パッケージ(16GBメモリと32GBメモリの2種類)を採用し、最大47TOPSというNPU性能を備えたノートPC向けSoC。CPU・GPU・NPU全体では最大120 TOPSとなる高い処理性能を持つ(TOPSは1秒間に何兆回の演算ができるかを示す指標。Tera Operations per Secondのこと)。キーボードには、1クリックでWindows Copilotが起動するWindows Copilotキーを備えるほか、最上段はタッチ式のファンクション/メディアキー列となっており、必要なキー列を切り替えて表示できる。