ÅÄÃæ¿¿µª»Ò»á¡¡¼«Ì±¿·ÁíºÛ¡¦ÀÐÇËÌÐ»á¤ÎàÆñÅÀáÍ½Â¬¡Ö¿Í»ö¤Ç¶ìÏ«¤Ê¤µ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¸µ³°Ì³Âç¿Ã¤ÎÅÄÃæ¿¿µª»Ò»á¡Ê£¸£°¡Ë¤¬£²£·Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾ðÊó¥é¥¤¥Ö¡¡¥ß¥ä¥Í²°¡×¤Ë½Ð±é¡£¼«Ì±ÅÞ¤Î¿·ÁíºÛ¤¬ÀÐÇËÌÐ»á¤Ë·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Æü¤Ë³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁª¤Ï¡¢¹â»ÔÁáÉÄ»á¤ÈÀÐÇË»á¤Î·èÁªÅêÉ¼¤ÎËö¡¢£±²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤Ç¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¹â»Ô»á¤òµÕÅ¾¤·¡¢£²£±£µÉ¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÀÐÇË»á¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐÇË¿·ÁíºÛ¤ÎÃÂÀ¸¤ò¼õ¤±ÅÄÃæ»á¤Ï·èÁªÅêÉ¼¤Î·ë²Ì¤òÊ¬ÀÏ¡£¡ÖÁªµó¤Î´é¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢ÂÐÌîÅÞ¤ò¹Í¤¨¤¿¾ì¹ç¤Ë¹â»ÔÀèÀ¸¤À¤È¶ËÃ¼¤ËÈ¯¸À¤ò¤Ê¤µ¤ê¤½¤¦¡£¿´ÇÛ¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÀÐÇËÀèÀ¸¤À¤È¾å¼ê¤Ë¤Ï¤°¤é¤«¤¹¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Áªµó¤Î»þ¤Ë¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÂÐ³°Åª¤Ë¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤«¤â¡£¤½¤³¤Î¤È¤³¤í¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ýÏÀ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÐÇË»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÏ¯¤é¤«¤ËÎ¨Ä¾¤Ë¤È¤Æ¤â¹Å¤¤°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÉÝ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢ÇÒ¸«¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡×¤È±óÎ¸¤Ê¤¯È¯¸À¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¹ñÌ±¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤¢¤Ã¤ÆÀµÄ¾¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿¤À¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢¹ñÌ±¤â¿®Íê¤¹¤ë¤·¿Æ¤·¤ß´¶¤¸¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡ÖÀÐÇË¤µ¤ó¤Ï¿Í»ö¤Ç¶ìÏ«¤Ê¤µ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤âÍ½ÁÛ¡£¡ÖËÉ±ÒÂ²µÄ°÷¤«¤é¿ä¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤³¤³¤Þ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦·Ð°Þ¤ò»ä¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£