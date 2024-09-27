¡Ö30ÉÃ¥ë¡¼¥ë¡×¤Ç»î¹ç5Ê¬Ã»½Ì¡¡ÂÇ¼Ô¤Î´Ö³Ö¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼²ñµÄ¤ÇÊó¹ð
¡¡¥×¥íÌîµå¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼²ñµÄ¤¬27Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¡¢ÂÇ¼Ô¤ÈÂÇ¼Ô¤Î´Ö³Ö¤ò30ÉÃ°ÊÆâ¤È¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ö30ÉÃ¥ë¡¼¥ë¡×¤òÅ°Äì¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»î¹ç»þ´Ö¤¬ºòµ¨¤«¤é1»î¹çÊ¿¶Ñ¤Ç5Ê¬Ã»¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤¿¡£µÄÄ¹¤òÌ³¤á¤¿ÃæÆü¤ÎÂçÅç±§°ìÏº¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡Ö°ìÄê¤Î¸ú²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡2·³Àï¤Ç¤Ïº£µ¨ÅÓÃæ¤«¤é¡¢ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÅêµå´Ö¤Î»þ´ÖÀ©¸Â¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¡×¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²ñµÄ¤ÎµÄÂê¤Ë¤Ïµó¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Íèµ¨¤â1·³¤Ç¤ÏºÎÍÑ¤·¤Ê¤¤¡£ÂçÅç¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡Ö30ÉÃ¥ë¡¼¥ë¡×¤òÎå¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ÎÊý¸þÀ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¡¢¤´Æ±°Õ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£