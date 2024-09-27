明日9月28日（土）よる10時〜 日本テレビ系で第10話（最終話）が放送の「マル秘の密子さん」。

「許さない……殺してやる！！！」ついに本宮密子（福原遥）が犯人と対峙する！密子の姉・鞠子（泉里香）を殺し、今井夏（松雪泰子）の夫・丈晴（山中聡）を殺した真犯人は誰だ？そして何のために…

狂った世界に閉じ込められた密子と夏に訪れる衝撃の結末。全てが裏切られ、すべてが繋がる驚愕の最終回。これまでの伏線を見逃すな！

最終回 PR動画：https://www.youtube.com/watch?v=30Gq3LVzSV8

緊迫感と爽快感に包まれる最終回。壊れかけた九条美樹（渡辺真起子）の暴走。九条五十鈴（小柳ルミ子）が隠し続けてきた秘密。愛する人・大切な家族・大事な推し、守るべきもののために必死で奔走する人々。そのすべてを覆いつくす真犯人の狂気。

誰と戦ってきたのか、何のために苦しんできたのか、大切な人を守ることができるのか…美しき世界を取り戻すための強く優しい物語がついに決着！最終回のあらすじは「ストーリー」ページ（https://www.ntv.co.jp/maruhi-mitsuko/story/）にて公開中。また、本作の見逃し配信はTVer（https://tver.jp/series/srzbh9ax90）にて。

＜番組概要＞

脚本：丑尾健太郎

藤岡明子 上野詩織 ばばたくみ

音楽：Ken Arai

演出：中茎強 小室直子 伊藤彰記 苗代祐史

チーフプロデューサー：道坂忠久

プロデューサー：鈴木亜希乃 柳内久仁子

制作協力：AX-ON

製作著作：日本テレビ

■本宮密子公式Instagram：https://www.instagram.com/motomiyamitsuko

■番組公式X：https://x.com/maruhi_mitsuko

■番組公式TikTok：https://www.tiktok.com/@maruhi_mitsuko