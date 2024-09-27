PERSONZ、年末恒例の大手町三井ホールでのライブを開催
PERSONZが、年末恒例の大手町三井ホールでライブを開催することを発表した。
PERSONZは、結成40周年を迎え、年頭からデジタルシングル3作品のリリース、3月からはネオアコーステックと題したライブツアーを敢行し、6月には通算22枚目となるオリジナルアルバムをリリース。そして時期を同じくして＜PERSONZ 40th Anniversary Tour 2024 40th FLOWERS＞全国9ヶ所のツアーを全公演SOLD OUTさせるなど勢いが止まらない。
ライブ・イベント情報
【日時】2024年12月30日（月）開場16:30 開演17:00
【会場】大手町三井ホール
東京都千代田区大手町1-2-1 Otemachi One 3F
《アクセス》大手町C4出口直結
【料金】8,500円、高校生以下1,000円（消費税込み）
※全席指定、別途1ドリンク
【お問合せ】キャピタルヴィレッジ Tel.03-3478-9999（平日12:00〜17:00）
ライブ・イベント情報
【ビルボードライブ大阪】（1日2回公演）
日時：10月3日（木）
1stステージ 開場16:30 開演17:30 /
2ndステージ 開場19:30 開演20:30
TICKET：※飲食代金別
BOXシート \19,300-（ペア販売）
S指定席 \9,100-
R指定席 \8,000-
カジュアル \7,500-（1ドリンク付）
お問合せ：ビルボードライブ大阪： 06-6342-7722
公演詳細：ビルボードライブ大阪
https://www.billboard-live.com/osaka/details
一般受付：7/29（土）12:00〜
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