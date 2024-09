柴咲コウが、2022年12月にリリースしたシングル「TRUST」から約2年ぶりとなる新譜を含むニューEP『響宴』を11月27日(水)にリリースする。本作は廻り巡る“輪廻”や“季節”をコンセプトに収録された全6曲のうち4曲がオリジナル曲。M1「響宴」の作詞・作曲はKICK THE CAN CREWのLITTLEが担当。M3「紫陽花」、M4「想待灯」にはボカロPの⌘ハイノミが作曲、作詞は柴咲が担当するなど、初共演となる新たなクリエイターが参加している。

リリース情報

New EP『響宴』



▲通常盤【CD】 ▲通常盤【CD】



▲響宴パンフレット盤【CD+A4パンフレット】 ▲響宴パンフレット盤【CD+A4パンフレット】

●通常盤【CD】 VICL-66024/\2,750

https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VICL-66024.html

●響宴パンフレット盤【CD+A4パンフレット】 VIZL-2390/\6,050

https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIZL-2390.html

2024年11月27日(水) 発売

[収録曲]

M1. 響宴 作詞:LITTLE 作曲:LITTLE・大藪良太・Yuria Sannodo 編曲:Yuria Sannodo

M2. woh woh 作詞・作曲:小田和正 編曲:十川ともじ

M3. 紫陽花 作詞:柴咲コウ・⌘ハイノミ・吉田雄生 作曲:⌘ハイノミ 編曲:⌘ハイノミ

M4. 想待灯 作詞:柴咲コウ 作曲:⌘ハイノミ 編曲:⌘ハイノミ

M5. 硝子窓 作詞・作曲:常田大希 編曲:宮川純

M6. A wonderful little light 作詞:柴咲コウ 作曲:大藪良太、Yuria Sannodo 編曲:Yuria Sannodo



予約購入はこちら:https://www.jvcmusic.co.jp/ko_shibasaki/Kyo-En/



●VICTOR ONLINE STOREグッズ付き限定盤【CD+木製スピーカー】 \7,700

グッズ付きビクターオンラインストア限定のバンドル商品(ロゴ金文字・特製金箔押しBOX収納)

〈木製スピーカー詳細〉

スタンドに置くだけでスマートフォンの音を大きく響かせることができ、ゴールドの“響宴”ロゴが刻印された電源いらずのウッドスピーカー。使用されている木材は見た目の美しさに加え、耐久性が高く傷や凹みに強いため、高級木材として家具や工芸品のほか、ギターやベース、ピアノなどの楽器の材料にも使用されているウォールナット。初めは深いブラウンカラーも、経年変化によって使い込んでいくうちに少しずつ明るくなり温かみが増すなど、天然木ならではの変化が楽しめる。

https://victor-store.jp/item/99143

ライブ・イベント情報

< KO SHIBASAKI LIVE TOUR 2024 ACTOR'S THE BEST 〜響宴〜>





開場16:30/開演17:00

12月10日(火) @Zepp Sapporo(北海道)

開場18:00/開演18:30

12月14日(土) @Zepp Fukuoka (福岡)

開場17:30/開演18:00

12月18日(水) @フェスティバルホール(大阪)

開場17:30/開演18:30

12月22日(日) @パシフィコ横浜 国立大ホール(神奈川)

開場17:00/開演18:00

12月27日(金) @アクトシティ浜松 大ホール(静岡)

開場17:30/開演18:30

1月4日(土) @広島アステールプラザ(広島)

開場17:00/開演17:30

1月13日(月・祝) @サンポート高松 大ホール(香川)

開場17:00/開演17:30

1月17日(金) @鹿児島・宝山ホール(鹿児島)

開場17:30/開演18:30

1月26日(日) @仙台GIGS(宮城)

開場17:00/開演17:30

2月1日(土) @金沢・本多の森 北電ホール(石川)

開場17:00/開演17:30



指定席:¥9,500(税込)

(各公演4枚まで購入可能)

<各プレイガイド> 2024年10月12日(土)10:00〜

[特設サイト]

https://koclass.jp/special/tour2024_atb

関連リンク

◆OFFICIAL SITE

◆OFFICIAL X

◆OFFICIAL Instagram

◆OFFICIAL YouTube

カバー2曲は昨年好評だった企画「ACTOR’S THE BEST」を引き継ぎ、自身が出演した2013年TBS系ドラマ『安堂ロイド〜A.I. knows LOVE?〜』挿入歌の小田和正「woh woh」、2023年公開映画『ミステリと言う勿れ』主題歌のKing Gnu「硝子窓」を収録。また本作は12月7日(土)からスタートする全国11公演を廻るコンサートツアー<KO SHIBASAKI LIVE TOUR 2024 ACTOR'S THE BEST 〜響宴〜>を体験することでさらなる魅力が引き出されるアイテムになる。予約がスタートしたCDパッケージは全6曲が収録された「通常盤」の他に、「響宴パンフレット盤」「VICTOR ONLINE STOREグッズ付き限定盤」の合計3形態を発売。CDとA4サイズのパンフレットがセットになった「響宴パンフレット盤」は、『響宴』のコンセプトやテーマに込められた想い、楽曲のライナーノーツやライブツアー情報。そして、撮り下ろしの最新Photoなどを収録したオールインワン書籍付きのスペシャルセット。また「VICTOR ONLINE STOREグッズ付き限定盤」は、通常盤CDと金文字の「響宴」ロゴが入った電源いらずのウッドスピーカーが同梱されたビクターオンラインストア限定のバンドル商品だ。