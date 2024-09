和楽器バンドが、10月9日にリリースするベストアルバム『ALL TIME BEST ALBUM THANKS 〜八奏ノ音〜』のクロスフェード映像を公開した。本作は、これまでの和楽器バンド10年の歩みとファンへの感謝を詰め込んだ1枚。ファン投票により選ばれた人気上位楽曲を再レコーディングした楽曲6曲と、ファンへの感謝の気持ちで書き下ろされた新曲2曲を含む全18曲がリリース順に収録されている。

『ALL TIME BEST ALBUM THANKS 〜八奏ノ音〜』



2024年10月9日(水)発売詳細:https://wagakkiband.com/contents/767952予約:https://wgb.lnk.to/2024_al_cd◆商品形態初回限定LIVE盤(CD+Blu-ray)税込¥8,500/UMCK-7253初回限定Document盤(CD+DVD)税込¥5,280/UMCK-7254CD Only盤(2CD)税込¥4,290/UMCK-1778◆収録曲(全18曲)01.六兆年と一夜物語(Re-Recording)02.千本桜(Re-Recording)03.華火 (Re-Recording)04.起死回生(Re-Recording)05.雨のち感情論(Re-Recording)06.細雪(Re-Recording)07.Ignite08.情景エフェクター09.Singin’ for...10. 日輪11.月下美人 ※NHK「みんなのうた」2020年10月・11月度放送曲12.Sakura Rising with Amy Lee of EVANESCENCE13.Starlight(I vs I ver.) ※フジテレビ系⽉9ドラマ「イチケイのカラス」主題歌14.生命のアリア ※TVアニメ「MARS RED」オープニングテーマ15.ブルーデイジー16.The Beast ※アニメ『範馬刃牙』2期オープニングテーマ17.GIFT(新曲)18.八奏絵巻(新曲)◆各形態収録詳細【初回限定LIVE盤】(CD+Blu-ray)税込¥8,500/UMCK-7253初回プレス封入特典:トレーディングカードVer.A 全9種類の内1枚ランダム封入CD:ベストアルバム『ALL TIME BEST ALBUM THANKS 〜八奏ノ音〜』Blu-ray:10th Anniversary Best Live Selection※初商品化となるライブ映像を含む、10周年のライブから厳選された楽曲を収録収録曲1. 千本桜 from 2014.1.31 at clubasia2. 戦-ikusa- from 2015.5.23 METROCK2015 ※初商品化!3. 反撃の刃 from 2015.9.10 NHK Eテレ 「Rの法則」 ※初商品化!4. 起死回生from 2016.8.13 RISING SUN ROCK FESTIVAL 2016 ※初商品化!5. 雨のち感情論 from 2017.9.13 NHK 「シブヤノオト」 ※初商品化!6. 千本桜 from 2018.9.22 イナズマロックフェス2018 ※初商品化!7. 暁ノ糸 from 2019.11.23 和楽器バンド Japan Tour 2019 REACT〜新章〜 FINAL8. 儚くも美しいのは from 2020.2.16 Premium Symphonic Night Vol.2〜ライブ&オーケストラ〜 in 大阪城ホール9. Ignite from 2020.8.16 真夏の大新年会2020 横浜アリーナ〜天球の架け橋〜10. Starlight from 2021.5.14 NHK 「SONGS OF TOKYO」 ※初商品化!11. 吉原ラメント from 2022.1.9和楽器バンド大新年会2022 日本武道館〜八奏見聞録〜12. 生命のアリアfrom 2023.9.7 和楽器バンド Japan Tour 2023 I vs I ※初映像化!!13. 細雪 from 2023.9.7 和楽器バンド Japan Tour 2023 I vs I ※初映像化!!14. The Beast from 2024.1.07和楽器バンド大新年会2024 日本武道館 〜八重ノ翼〜【初回限定Document盤】(CD+DVD)税込¥5,280/UMCK-7254初回プレス封入特典:トレーディングカードVer.B 全9種類の内1枚ランダム封入CD:ベストアルバム『ALL TIME BEST ALBUM THANKS 〜八奏ノ音〜』DVD:本作品レコーディングのBEHIND THE SCENEを収録したドキュメンタリー映像【CD Only盤】(2CD)税込¥3,850/UMCK-1778初回プレス封入特典:トレーディングカードVer.C 全9種類の内1枚ランダム封入CD:ベストアルバム『ALL TIME BEST ALBUM THANKS 〜八奏ノ音〜』CD DISC2: このアルバムのためにレコーディングされた新曲を含む全8曲のInstrumental をDisc 2に収録※Instrumental収録はCD Only盤のみ◆チェーンオリジナル特典・UNIVERSAL MUSIC STORE:B5クリアカード(絵柄A)・Amazon.co.jp:B5クリアカード(絵柄B)・楽天:B5クリアカード(絵柄C)・TSUTAYA:B5クリアカード(絵柄D)・タワーレコード:B5クリアカード(絵柄E)・HMV:B5クリアカード(絵柄F)・アニメイト:B5クリアカード(絵柄G)・その他一般店共通:B5クリアカード(絵柄H)