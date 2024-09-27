緑仙、ベガルタ仙台クラブ設立30周年記念試合で応援ソング「Blowin′ Wind is blowin′」初歌唱
バーチャルライバーグループにじさんじ所属の緑仙が10月6日(日)、ユアテックスタジアム仙台で開催されるベガルタ仙台クラブ設立30周年記念試合『2024明治安田J2リーグ 第34節 ブラウブリッツ秋田戦』で、2024年ベガルタ仙台応援ソング「Blowin' Wind is blowin'」を初歌唱することが決定した。
◆緑仙(りゅーしぇん) 画像
ベガルタ仙台クラブ設立30周年記念試合当日10月6日は、緑仙がナレーションを務める入場案内をはじめ、キックオフ前にユアテックスタジアム仙台の大型ビジョンで「Blowin' Wind is blowin'」を歌唱して会場を盛り上げる。
■ベガルタ仙台クラブ設立30周年記念試合『2024明治安田J2リーグ 第34節 ブラウブリッツ秋田戦』
ベガルタ仙台 vs ブラウブリッツ秋田
▼実施時間
・歌唱LIVE：13:30(予定)
・場内アナウンス：開場以後、不定期
ベガルタ仙台HP：https://www.vegalta.co.jp/
■ソロライブツアー＜緑仙 2nd LIVE TOUR「緑一色(読み：みどりいっしょく)」＞
11月02日(土) 福岡・電気ビルみらいホール
open17:00 / start18:00
11月10日(日) 東京・神田明神ホール
open17:00 / start18:00
11月16日(土) 宮城・仙台PIT
open17:00 / start18:00
出演：緑仙
▼チケット
●通常
・福岡(指定) / 東京(立見)：\9,000 (税込)
・仙台(立見)：\9,500 (税込/ドリンク代込)
●プレミアムチケット(数量限定)
特典：前方確約 / 終演後個別トーク / 2ショット撮影
・福岡(指定) / 東京(立見)：\17,600 (税込)
・仙台(立見)：\18,100 (税込 / ドリンク代込)
※未就学児全会場入場不可
【一般販売(先着)】
受付期間：9月14日(土)12:00〜
（問）https://ticket.faq.rakuten.net/s/ask
■3rdミニアルバム『ゴチソウサマノススメ』
予約リンク：https://ryushen.lnk.to/gochisouPR
販売サイト：https://ryushen.lnk.to/gochisouWE
▲初回限定盤
▲通常盤
【初回限定盤(2CD)】
TYCT-69319/20 2,970円(税込)
▼DISC1 CD
オリジナル楽曲６曲収録予定
▼DISC2 CD
01. 雨にキッスの花束を
02. タイム・トラベル
03. ブルーバード
▼封入特典
・緑仙 3rd MINI ALBUM『ゴチソウサマノススメ』“オンライン個別トークイベント”応募抽選券
【にじさんじオフィシャルストア限定有償特典付き初回限定盤】
4,620円(税込)
有償特典：カトラリーセット
【通常盤(CDのみ)】
TYCT-60238 2,200円(税込)
▼DISC1 CD
オリジナル楽曲６曲収録予定
▼封入特典
・緑仙 3rd MINI ALBUM『ゴチソウサマノススメ』“オンライン個別トークイベント”応募抽選券
●店舗別購入者特典●
■にじさんじオフィシャルストア(2形態セット購入)：複製コメント入りスクエアブロマイド
■UNIVERSAL MUSIC STORE
・2形態セット購入：紙製コースター
・単品購入：スマホサイズステッカー
■アニメイト(通販含む)：缶バッジ(56mm)
■Amazon.co.jp：アクリルキーホルダー(50×50mm)
■楽天ブックス：A4クリアポスター
■HMV：L判ブロマイド
■タワーレコード：ホログラムカード
●共通特典：ポストカード1種●
▼対象店舗
・TSUTAYA
・ヴィレッジヴァンガード
・GAMERS
・とらのあな
・セブンネットショッピング
●応援店特典：告知ポスター●
※早期予約特典、CD ショップ別購入者特典、共通特典の対象店舗は対象外となります。購入希望店舗にご確認の上、お買い求めください。
◼＜緑仙『ゴチソウサマノススメ』“オンライン個別トークイベント＞
・1部：13:00
・2部：15:00
※75名様、計150人様をご招待いたします。
※一人あたりの持ち時間は30秒を予定しています。
※30秒内にトーク以外に「Re:Meet LIVE(リミートライブ)」の機能を利用した2ショット撮影も実施頂けます。
【応募期間】
2024年11月12日(火)正午から2024年12月15日(日)23:59まで
イベント内容：トークイベント
※Re:Meet LIVE(リミートライブ)のシステムを使用いたします。
応募方法：シリアルナンバー入りの参加応募抽選券は、初回限定盤(TYCT-69319/20)、通常盤(TYCT-60238)に封入されています。
◼＜緑仙『ゴチソウサマノススメ』アニメイト限定イベント＞
2025年3月02日(日) 都内某所
2025年3月09日(日) 大阪某所
2025年3月15日(土) 仙台某所
イベント内容：トークイベント
対象：2ndミニアルバム『イタダキマスノススメ』初回限定盤／通常盤のいずれか1枚を全国のアニメイト店舗やアニメイト通販にて予約(全額内金)もしくは購入した方。
関連リンク
◆＜緑仙 2nd LIVE TOUR「緑一色」＞特設サイト
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