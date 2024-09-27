2024年11月13日(水)発売予約リンク：https://ryushen.lnk.to/gochisouPR販売サイト：https://ryushen.lnk.to/gochisouWE【初回限定盤(2CD)】TYCT-69319/20 2,970円(税込)▼DISC1 CDオリジナル楽曲６曲収録予定▼DISC2 CD01. 雨にキッスの花束を02. タイム・トラベル03. ブルーバード▼封入特典・緑仙 3rd MINI ALBUM『ゴチソウサマノススメ』“オンライン個別トークイベント”応募抽選券【にじさんじオフィシャルストア限定有償特典付き初回限定盤】4,620円(税込)有償特典：カトラリーセット【通常盤(CDのみ)】TYCT-60238 2,200円(税込)▼DISC1 CDオリジナル楽曲６曲収録予定▼封入特典・緑仙 3rd MINI ALBUM『ゴチソウサマノススメ』“オンライン個別トークイベント”応募抽選券●店舗別購入者特典●■にじさんじオフィシャルストア(2形態セット購入)：複製コメント入りスクエアブロマイド■UNIVERSAL MUSIC STORE・2形態セット購入：紙製コースター・単品購入：スマホサイズステッカー■アニメイト(通販含む)：缶バッジ(56mm)■Amazon.co.jp：アクリルキーホルダー(50×50mm)■楽天ブックス：A4クリアポスター■HMV：L判ブロマイド■タワーレコード：ホログラムカード●共通特典：ポストカード1種●▼対象店舗・TSUTAYA・ヴィレッジヴァンガード・GAMERS・とらのあな・セブンネットショッピング●応援店特典：告知ポスター●※早期予約特典、CD ショップ別購入者特典、共通特典の対象店舗は対象外となります。購入希望店舗にご確認の上、お買い求めください。

開催日：2025年1月12日(日)・1部：13:00・2部：15:00※75名様、計150人様をご招待いたします。※一人あたりの持ち時間は30秒を予定しています。※30秒内にトーク以外に「Re:Meet LIVE(リミートライブ)」の機能を利用した2ショット撮影も実施頂けます。【応募期間】2024年11月12日(火)正午から2024年12月15日(日)23:59までイベント内容：トークイベント※Re:Meet LIVE(リミートライブ)のシステムを使用いたします。応募方法：シリアルナンバー入りの参加応募抽選券は、初回限定盤(TYCT-69319/20)、通常盤(TYCT-60238)に封入されています。

◼＜緑仙『ゴチソウサマノススメ』アニメイト限定イベント＞



対象店舗：アニメイト全店(アニメイト通販含む)2025年3月02日(日) 都内某所2025年3月09日(日) 大阪某所2025年3月15日(土) 仙台某所イベント内容：トークイベント対象：2ndミニアルバム『イタダキマスノススメ』初回限定盤／通常盤のいずれか1枚を全国のアニメイト店舗やアニメイト通販にて予約(全額内金)もしくは購入した方。