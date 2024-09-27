£Ò£É£Ë£Õ¡¢Á°ÅÄ·Ä¼¡±é¤¸¤ëÉñÂæ¤Ë°ÕÍß¡ÖÃËµ¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¿¿¤Ã¤¹¤°¡¢½ã¿è¤Ë¡Ä¡×
¡¡£±£¶¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Ò£Á£Í£Ð£Á£Ç£Å¡×¤Î£Ò£É£Ë£Õ¤¬£²£·Æü¡¢ÉñÂæ¡ÖÁ°ÅÄ·Ä¼¡¡¡¤«¤Ö¤Î¹¡¡£Ó£Ô£Á£Ç£Å¡õ£Ì£É£Ö£Å¡ÁÈî¸å¤Î¸×¡¦²ÃÆ£À¶ÀµÊÔ¡Á¡×¡Ê£¹·î£²£·Æü¡Á£±£°·î£¶Æü¡Ë¤Î¸ø³«·Î¸Å¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡Ì¡²è²È¤Î¸¶Å¯É×»á¤Ë¤è¤ëÎò»ËÌ¡²è¡ÖÁ°ÅÄ·Ä¼¡¡¡¤«¤Ö¤Î¹¡×¤òÉñÂæ²½¡£Ìó£±¤«·îÈ¾¤Î·Î¸Å¤Ç¶¦±é¼Ô¤È¤Î·ëÂ«¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢Á°ÅÄ·Ä¼¡Ìò¤Ç¼ç±é¤¹¤ë£Ò£É£Ë£Õ¤Ï¡Ö»à¤ËÊª¶¸¤¤¤Ç·Î¸Å¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¿¡£¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Á°ÅÄ·Ä¼¡¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤À¤±¡£²¿¤è¤ê¡¢Á´°÷¤¬µ±¤¯ÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á´°÷¤Ç´°Áö¤·¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡±é¤¸¤ëÁ°ÅÄ·Ä¼¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ£Ò£É£Ë£Õ¤Ï¡Ö¤«¤Ö¤¼Ô¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤È¤Ï°ã¤¦¡£ÃËµ¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¿¿¤Ã¤¹¤°¡¢½ã¿è¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¡×¤ÈÎÏÀâ¡£²ÃÆ£À¶ÀµÌò¤ÎÇòËôÆØ¤Ï¡Ö£Ò£É£Ë£Õ¤ÏÇØÃæ¤Ç¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢»Ù¤¨¤¿¤¤¤È»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëºÇ¹â¤ÎºÂÄ¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬µ±¤¤¤Æ¡¢ÃËµ¤¤¢¤Õ¤ì¤ëÉñÂæ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¥Û¥»¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¿ÀÉãÌò¤ÎÀî粼ËãÀ¤¤Ï¡ÖºÇ¹â¤ËÃç¤¬ÎÉ¤¹¤®¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬£Ò£É£Ë£Õ¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê¤È¤Æ¤âÂÎÎÏ¤ò»È¤¦ÉñÂæ¤À¤«¤é¡¢´À¤«¤¤¤Æ¤â¡¢ÂÎ¤ò¤¤¤¿¤ï¤ë¥±¥¢¤Ë¤âµ¤¤Å¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È£Ò£É£Ë£Õ¤ÎºÂÄ¹¤Ö¤ê¤òÀä»¿¡£¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤è¤¦¤È¡ÖÄÄÉå¤Ê¿ÀÉã¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¥À¥¸¥ã¥ì¤ò¸À¤¨¤Ð¡¢¤¹¤«¤µ¤º£Ò£É£Ë£Õ¤Ï¡ÖËãÀ¤Àá¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡·Î¸ÅÃæ¤â³Ú¤·¤¤¶õµ¤¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¸ø±é¤Ë¤Ï¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¤â¤¢¤ê¡¢¼çÂê²Î¤Î¡Ö±ï¡×¤È¡Ö£Æ£É£Ç£È£Ô¡¡£Æ£Ï£Ò¡¡£Ì£Ï£Ö£Å¡×¤ò²óÂØ¤ï¤ê¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¡£