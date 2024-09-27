Àîºê¥´¥ß¥¹¡Ö100¡ó¹×¸¥»ÅÀÚ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡×¡ÄÂàÃÄ·è°Õ¤Î¶»ÃæÌÀ¤«¤¹¡¡¿·Å·ÃÏ¤Ï¡ÖÃµ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
º£·î24Æü¤Ë·ÀÌó²ò½ü¤¬È¯É½
¡¡J1Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤òÂàÃÄ¤·¤¿¸µ¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½FW¥Ð¥Õ¥§¥Æ¥£¥ó¥Ó¡¦¥´¥ß¥¹¤¬9·î27Æü¡¢Åù¡¹ÎÏ¶¥µ»¾ì¤Ç²ñ¸«¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Ç·ÀÌó²ò½ü¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¹×¸¥¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤»õáÚ¤¤»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¤È¤·¤Æ12¥¥ã¥Ã¥×¤ò¹ï¤à¥´¥ß¥¹¤ÏºòÇ¯8·î¤ËÀîºê¤Ø²ÃÆþ¤·¡¢2023¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥ê¡¼¥°Àï8»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£º£µ¨¤ÏÂè13Àá¤ÎËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚÀï¤Ç°ÜÀÒ¸å½éÆÀÅÀ¤ò´Þ¤à¡¢¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òµÏ¿¤¹¤ë³èÌö¤â¸«¤»¤¿¤¬¡¢¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë½ÐÈÖ¤òÄÏ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤Çº£·î24Æü¤Ë·ÀÌó²ò½ü¤¬È¯É½¡£J1ÄÌ»»17»î¹ç3ÆÀÅÀ¤ÎÀ®ÀÓ¤ÇÆüËÜ¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò½ª¤¨¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢27Æü¤Î¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ãÀïÁ°¡¢²ñ¸«¤Ë±þ¤¸¤¿¥´¥ß¥¹¤Ï¡Ö¹×¸¥¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤»õáÚ¤¤»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¡Ö100¡ó¹×¸¥¤·¤ÆÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤ò´Þ¤á¤ÆËþÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÂàÃÄ¤ò·èÃÇ¤·¤¿ÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¡Ö²¤½£¤Ï9·î¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëÊÑ²½¤Î»þ´ü¤Ç¤â¤¢¤ë¡×¤È²ÈÂ²¤ÎÌäÂê¤òµó¤²¤Ä¤Ä¤â¡Ö¼ã¤¤Áª¼ê¡¢¡Ê¿ÀÅÄ¡ËÁÕ¿¿¤ä¡Ê»³ÅÄ¡Ë¿·¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤¬Â¿¤¯¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿Áª¼ê¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëÁª¼ê¤âÂ¿¤¯¤¤¤ë¡×¤È¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤¿·èÃÇ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¸½»þÅÀ¤ÇÂ¾¥¯¥é¥Ö¤ÏÃµ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£²¤½£¤Ëµ¢¤ê²ÈÂ²¤ÈÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò¹Í¤¨¤¿¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë