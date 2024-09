赤羽で昼飲みするならここ！ 小宮山雄飛から学ぶ「立ち飲み いこい本店」の始め方

音楽界の食通としても有名なミュージシャン・小宮山雄飛さんが、昼からお酒を楽しめるお気に入りの店を紹介します。第4回は赤羽へ行ってきました。

昼から“おいしい”はしご酒! vol.4 赤羽

酒場にも精通し、音楽界の食通としても知られる“グルメ番長”小宮山雄飛さんが教える、昼からお酒を楽しめる店を紹介する新連載。まだ明るい時間から飲み始め、ランチやおいしいアテを食するのは至福のひととき。一軒だけにとどまらず、また一軒とついはしご酒をしたくなる名店を、食べログでの人気店とともに2軒教えます。連載4回目は、昼から立ち飲みの中心地、赤羽の居酒屋で酔いしれます。

教えてくれる人

小宮山雄飛

1973年原宿生まれ原宿育ち。ホフディランのVo&Key。音楽界のグルメ番長の異名を持つ。特にカレー好きとして知られ、著書に「カレー粉・スパイスではじめる 旨い! 家カレー」(朝日新聞出版)、「簡単!ヘルシー!まいにちカレー」(主婦と生活社)などがある。2018年に日本初のレモンライス専門店「Lemon Rice TOKYO」を渋谷にオープン(現在はEC、イベント出店限定)。渋谷区初のCEO(chief eat officer)を務める。

【小宮山さんおすすめの店】立ち飲み いこい本店

入りやすい入り口で迎えてくれる

今回、足を運んだのは、赤羽にある「立ち飲み いこい本店」。行き交う人々で賑わう赤羽駅からほんの数分、東口の歓楽街にある立ち飲みの名店だ。本店のほかに、支店と王子店を展開するこちらは、昼間から常連たちが思い思いに酒を楽しむ店として人気を博している。支店は、朝7時から飲む人たちで賑わうので常連向き。立ち飲み初心者には11時から営業する、こちらの本店がおすすめ。その昔、50〜60年前に酒屋が半分角打ちを始めた歴史があり、缶詰などをつまみに出す店として営業。近くの警察や消防署、郵便局などに勤務する人たちや、タクシードライバーたちの憩いの場として親しまれてきた。45年くらい前に、2代目店長が築地に買い出しに通うようになり、メニューも増加。まぐろや野菜天、おからなど、今でも愛されている定番メニューが生まれた。

昼飲みで賑わう立ち飲みへ、いざ入店!

活気のある店内

以前友人たちと赤羽で6軒ほど巡ったとき以来の訪問となった小宮山さん。外気温が高いためか、無人状態の外席を横目に、正面扉から店内へエントリー。コの字状に配されたカウンター席と、その外側に2人用の小テーブル(立ち飲み)があり、空いているスペースに案内される。

メニューは壁にたくさん並んでいる

こちらの立ち飲みでは暗黙の了解的なルールが存在し、常連たちの空気を乱さないように振る舞うのが重要!ということで、デビュー戦でも難しくない!スマートに立ち飲みを楽しむための極意を、小宮山さんに教えてもらった。

まずはトマトハイ310円

ルールその1:大人数で来店しない。立ち飲みはおひとり様が主流であり、基本2人まで。

ルールその2:自分の位置が決まったら、斜め立ち。

自分のパーソナルスペースを狭く取り、多くのお客様が詰められるように配慮するのがスマート。

まずはオーダー! 細かいお金を卓上に置いて

お会計はテーブルでやり取り

ルールその3:できるだけ小銭を用意すべし。

オーダーは都度払いのキャッシュオン。小銭や千円札を卓上に置いてやり取りするスタイル。万札などは厳禁だ。オーダーは最低1杯と1品だけでもOK。気楽に楽しめるのが立ち飲みの醍醐味。

ルールは分かりやすく掲示されている

ルールその4:ひとりで黙々と楽しむこと。

周囲にやたら話しかけることや、おごるなどの行為は禁止。はしご酒に利用したい店ではあるが、酔いすぎていると入店拒否になることも。携帯使用も基本禁止。長居せずにササッと楽しむのが、暗黙のマナーだ。

トマトハイやカミナリハイボールなどオーダーしてみたくなるお酒も

ルールその5:お酒は基本濃いめなので、酔いに注意。

安いし楽しいしグイグイとつい飲んでしまいがちだが、酒がとにかく濃いのは、立ち飲みや酒場あるある。足の疲れも相まってフラフラになる人も多いとか。飲み慣れていない人は、水のチェイサーや薄めオーダーなどを心掛けて。

数人で訪れるなら、外のテラス席でワイワイも楽しい!

ホッピーの箱がテーブルの外席は、紙にオーダーを書いて店内スタッフに渡すのが注文ルール。出来上がりをセルフで取りに行くのも忘れずに!

ルールその6:お酒はグラス交換制。

お酒オーダーは、飲み干してからが絶対ルール。次のオーダーをするときに、空のグラスと交換を!

ポーションが小さいから、好きなメニューを冒険できる

串焼き(かしら、なんこつ)各1本120円(注文は2本から)

まぐろ180円、ポテトサラダ130円、もつ煮込み150円、ハムカツ190円

カウンターから見える鍋

毎日大鍋で仕込むもつ煮込みは、昔から人気の定番メニュー。もつ、豆腐、大根などを味噌ベースで仕上げた、シンプルでほっとする味わい。

ナマズ唐揚げ250円

衣はサクッと、中はふわっと揚げた、大根おろしとネギが添えられた人気の一皿、ナマズ唐揚げ。どのメニューも破格プライスなのは、先代からの仲や関係値で、特別に仕入れられるからこそ。

ビビらなくても大丈夫! 大将も常連も優しいから、飛び込んでみて

玉露割り310円

昼の立ち飲みも終盤に差しかかり、トマトハイから切り替えて、さっぱりとした玉露割りを流し込む。さらに楽しさと酔いが加速する。

ルールその7:サッと立ち去り席を譲るのが、立ち飲み上級者の証。

とにかく静かに自分のお酒を自分だけで楽しんだら、スッと立ち去るのが慣れた客の最上級の立ち居振る舞い。

小宮山さん

立ち飲みのいいところって、ひとりでもフリーで気軽に立ち寄れるところ。フレキシブルさが、昼飲みにぴったりです。初めてのお店やエリアだと、最初は緊張するかもですが、意外と飛び込んでしまえば、みんなが教えてくれる雰囲気なので初心者にも優しいはず。基本ルールだけは頭に入れておくと、臆せずに十分楽しめるはずですよ。単価がとにかく安いので、珍しいお酒やフードで冒険してみるのもいい。スタッフの方にオーダーする時は、混雑具合や空気感を読みつつ、ある程度オーダーをまとめてみたり、流れに乗るのがいいと思います。長居しないサクッとな気持ちで、赤羽の聖地の洗礼を受けてみては?

もうちょい飲みたい! 2軒目に行く【食べログで人気の店】丸健水産

だしをマルカップに入れ、七味を利かせただし割 出典:「一期一食」さん

<店舗情報>◆立飲みいこい 本店住所 : 東京都北区赤羽1-3-8TEL : 03-3901-5246

ほろ酔いでもう一軒!と向かいたいのが「一番街シルクロード」。昔ながらの駅前アーケードを少し歩き進むと、飲兵衛たちの聖地的な店が軒を連ねている。食べログでも人気の「丸健水産」は、創業66年の立ち飲みおでん店。テイクアウトももちろん可能だが、店前のテーブルで、すぐに立ち飲みスタイルで食べられるのが魅力だ。

だしがおいしいおでん 出典:tomomin826さん

練り製品は生魚を1匹ずつ丁寧に捌き、ミンチし、成形から揚げる工程まで、すべて手作りの本格派。手作りならではの、ふわふわのさつま揚げのおいしさは別格! 朝揚げるので、揚げ立て狙いなら早めがおすすめ。もやし、ニラ、ゴマ、にんじん、七味などがミックスされたスタミナ揚(1本340円〜)などのレアなメニューもあり、冬は約15品ラインアップするそう。長年継承されてきた秘伝レシピによる、関西風鶏ガラベースの優しいだしは、お酒のアテにも最適だ。おでん5品+ドリンクの立ち飲み限定おでんセット1,000円がお得で、2、3軒目にちょうどいい。

<店舗情報>◆丸健水産住所 : 東京都北区赤羽1-22-8TEL : 03-3901-6676

※価格は税込。

撮影:佐藤潮

取材・文:濱口眞夕子(SEASTARS Inc.)、食べログマガジン編集部

