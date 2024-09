パフ入りの板チョコレートをパキパキ割って、恐竜やキャラクターを取り出す“遊び”要素が詰まったチョコレート菓子シリーズ「キャラパキ」(バンダイ)。通常は1枚ずつ販売されているのですが、同シリーズの「サンリオキャラクターズ キャラパキ」からこのほど、大袋タイプが登場しました!マイナビ学生の窓口に所属するZ世代の大学生「トレンドリサーチャー」が注目するニュースを紹介します!

「サンリオキャラクターズ キャラパキ」の大袋タイプ登場○15人のサンリオキャラがキャラパキに!キャラパキ、楽しいですよね。余分なチョコを取り除いているうちに、なんだか恐竜の骨を発掘しているような、大好きなキャラクターを救出しているような気持になっちゃって、大人でも夢中になってしまいます。今回新たに登場するのは、約9個の小さめサイズのキャラパキが入った「サンリオキャラクターズ キャラパキ」の大袋タイプ。パッケージデザインはシナモロールとハローキティの全2種、キャラたちのプロフィールなどが描かれた個包装デザインは40種も用意されているのだとか。「サンリオキャラクターズ キャラパキ」の大袋タイプ登場また、キャラのチョコレートは、真っ白な「ホワイト」とピンクの「いちご味」。登場するキャラクターは、「シナモロール」「ポムポムプリン」「クロミ」「ポチャッコ」「ハローキティ」がそれぞれ2種類と、「マイメロディ」「ハンギョドン」「リトルツインスターズ」「タキシードサム」「バッドばつ丸」「こぎみゅん」「けろけろけろっぴ」「ぐでたま」「ウィッシュミーメル」「あひるのペックル」の全20種がラインアップ。どのキャラが出るかは、開けてからのお楽しみです!SNSでは、「なにこれ かわヨ」「ぐでちゃんおるやん!買う!」「メルちゃんおる…メルちゃんパキれる泣」「ばつ丸くんいる嬉しい〜」「難易度高め」「キャラパキまたやろうかな 弟とbattle しちゃう??」といった反応が続々と。推しが出たら嬉しいですね。チョコを割る手にも力が入っちゃいそうです(笑)価格は322円。高確率で変なところで割れがちなキャラパキ。ぜひ、完璧に取り出してあげてくださいね。(C)2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L651610 S/D・Gトレンドリサーチャー: 會田理沙子文:CHIGAKO編集:マイナビニュース ワーク&ライフ編集部