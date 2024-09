◆新オーディション番組「PROJECT 7」配信決定

【モデルプレス=2024/09/27】参加者200人の過去最大規模でスタートする新ボーイズグループ誕生オーディション番組『PROJECT 7』が、10月18日(夜8時50分〜)よりABEMAで日韓同時放送されることがわかった。本作は『梨泰院クラス』、『SKYキャッスル』、『財閥家の末息子』等、数多くのヒットドラマを制作した韓国大型スタジオSLLと現在グローバルヒット中のNetflix Original『白と黒のスプーン 〜料理階級戦争〜』や、ABEMAにて国内独占配信中のアイドルサバイバルオーディション番組『PEAK TIME』を制作したSLL傘下のレーベルStudio Slamが手掛けるオーディション番組。『PROJECT 7』にてデビューの座を掴むのは7人ということも決定している。

◆「PRODUCE 101」ディレクターらが集結

このたび発表となった『PROJECT 7』参加者には、ABEMAにて国内独占配信中のグローバルボーイズオーディション番組『少年ファンタジー〜放課後のときめきシーズン2〜』からデビューしたFANTASY BOYS(ファンタジーボーイズ)のカン・ミンソ、イ・ハンビンのデビュー組や、『BOYS PLANET』に参加していたマジンシアン、チャン・ヨジュン、チョン・セユン、『LOUD』『少年ファンタジー〜放課後のときめきシーズン2〜』に参加していたカン・ヒョンウ、さらに『FAN PICK』に参加していた日本人のアベ ユラ、アサカ コウタロウなど、オーディション番組出身者も多数参加することも明かされ、日本人は総勢10人が参加する。また、MCにはYG Entertainmentに所属し『運勢ロマンス』『ウチに住むオトコ』などに出演した俳優・イ・スヒョクが就任。『PRODUCE 101』や『アイドル学校』に参加し、韓国の4人組ガールズグループ『KISS OF LIFE』(キスオブライフ)を誕生させた新鋭ディレクターイ・ヘインを筆頭に、ダンスクルー『BEBE』のリーダー・バタ、『PRODUCE 101』 シーズン2出身で韓国のボーイズグループ『Wanna One』(ワナワン)としてデビューしたハ・ソンウン、IVE(アイヴ)『ELEVEN』、NCT 127(エヌシーティーイチニナナ)『英雄; Kick It』、EXO(エクソ)『LOVE ME RIGHT』など数多くのヒット曲に携わったライオン・ジョンら豪華ディレクター陣が集結する。さらに、視聴者はこれまでの投票のみの参加ではでなく、毎ラウンドごとに練習生を選択し、新しいチームを作り、その過程を通じて自分の推しの参加者たちを成長させていく「組み立て」や、「強化」の概念を取り入れられることから、新感覚のオーディション番組として楽しむことができる。そしてタイトルソング「RUN(Up to you)」も公式X(旧Twitter)にて公開。200人の参加者のうち、デビューへと駒を進める7人は誰になるのか。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】