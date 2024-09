【モデルプレス=2024/09/27】大谷翔平選手が所属する大リーグ・ドジャースは26日、3年連続22回目の地区優勝を決めた。SNSでは、大谷選手と妻・真美子さん、愛犬・デコピンの、優勝後の写真撮影も話題となっている。この日大谷選手は、勝ち越しのタイムリーヒットを打ち、自身にとっては悲願の初優勝を決めた。シャンパンファイト後には、真美子さんがデコピンとともにグラウンドへ。夫婦&愛犬で、記念の自撮りをする姿に会場が湧いた。

We'll be waiting patiently for this selfie to be posted until further notice ? pic.twitter.com/J97E5SNGJ5