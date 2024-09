NiziU、NCT WISHら出演、横浜アリーナで開催される「16thKMF2024」最後のポスターを公開

今年で開催終了を公言し、各界に衝撃を与えた日本最高の伝統を誇るK-POP最強新人登竜門「16thKMF2024」の開催が来週末と迫る中、KMF最後のオフィシャルポスターが公開され、期待を高めている。「KMF2024」の公式ポスターは、光るプリズムの中で輝きを放つNiziU、NCT WISH、n.SSign、xikers、KISS OF LIFE、ALL(H)OURSのK-POP第五世代の中で最も注目すべきグループとしてリストアップされる6組に加え、「KMF」史上初の日本ボーイズグループONE N' ONLY、ICEx、スペシャルMCを務める超特急のカイと豪華な顔ぶれが並び、目を引く。

また現役アーティストの田村秀和がデザインした、今年のKMFを象徴する新人登竜門をイメージした可愛いキャラクターたちは、Final「KMF」の“青春スター”たちの爽やかな情熱と、楽しく明るいエネルギーに満ちたステージを連想させると共に、ワクワク感を一層高めている。K-POP黎明期から最新K-POP・次世代K-POPスターを日本に紹介し、今後の日本活躍の場を広げるショーケース的な役割を果たしてきたオムニバス公演「KMF」は、今年その役割を終える。オムニバス公演の楽しみのひとつに、出演アーティストたちの新曲、話題曲、魅力を一気に楽しめることが挙げられるが、今まで全く知らなかったアーティストの魅力に嵌ったり、新しい発見との出会いにワクワクするのも「KMF」の醍醐味だ。Final「KMF」でも変わらず、各アーティストの新曲がたくさん聞ける他、ここでしか見ることの出来ないスペシャルMC、スペシャルコラボステージなど、胸踊る様々な見どころに出会えるステージが繰り広げられる。「KMF」史上初のK-POPアーティスト&J-POPアーティストが、1つの楽曲を共にする日韓友情スペシャルコラボステージは、Final「KMF」の見どころのひとつとなっており、ファンからも大きな関心が寄せられている。歴史的瞬間と言える伝説のステージに注目が集まる。また、「KMF」では毎回、K-POPの善なる影響力を拡散するGFSC(Good Friends Save the Children)Charity Campaignが展開されてきた。Final「KMF」でも出演アーティスト、所属事務所の温かい協力のもと、KMF2024公式セレモニー(ブルーカーペット&記者会見)をはじめ、GFSC特別広報大使のKISS OF LIFEとALL(H)OURSとのGFSC特別広報大使Special Meet&Greet、2部公演後に行われるエアハイタッチ会(参加アーティストは当日発表)、後日閲覧可能なKMF2024デジタルスペシャル画像贈呈等が当たる会場限定のGFSC Charity Campaign〜Meet&Greet〜抽選会が行われる。音楽を通じた子供たちの夢と希望に繋がる温かい分かち合いをしながら、“推し”と間近で触れ合えるドキドキ、ワクワクがいっぱいの二度と訪れることのない貴重なGFSC Charity Campaign〜Meet&Greet〜も楽しみ、「KMF」で忘れられない思い出を刻んでみてはいかがだろうか。来年の日韓国交正常化60周年を前に音楽を通じた日韓友好ムードも高まる中、多国籍アーティストによる日韓友情音楽フェスで有終の美を飾るFinal「KMF」。いよいよ来週10月6日(日)横浜アリーナで最後を迎えるカウントダウンが遂に始まる。

■公演概要

「〜 GFSC Charity Campaign 〜NPO法人日韓文化交流会創立20th Anniversary 16th KMF 2024」

【会場・開催日時】

2024年10月6日(日)横浜アリーナ

<1部>開場13:00 / 開演14:00

<2部>開場18:00 / 開演19:00



【出演者】

<1部>

NiziU / NCT WISH / n.SSign / xikers / KISS OF LIFE / ALL(H)OURS

特別出演:ONE N' ONLY

スペシャルMC:カイ(超特急)/ RIKU&RYO(NCT WISH)/ NATTY&HANEUL(KISS OF LIFE)



<2部>

NiziU / NCT WISH / n.SSign / xikers / KISS OF LIFE / ALL(H)OURS

特別出演:ONE N' ONLY / ICEx ※ICExの出演は2部公演のみとなります。

スペシャルMC:カイ(超特急)/ HAYATO(ONE N' ONLY)/ MAKO&MAYA(NiziU)/ KAZUTA(n.SSign)



【チケット料金】

・全席指定 / 着席指定12,800円

・特別学生応援席(中高生限定)5,000円※スタンド席エリア

※本人・同行者ともに中高生限定、当日身分証明書提示



【チケット受付】

・一般発売

受付期間:2024年9月27日(金)10:00〜2024年10月3日(木)23:59

お申込はこちら



主催:16th KMF2024実行委員会

共催:NPO法人日韓文化交流会(JKCA)

主管・制作:(株)J.K Dream

後援:GFSC(Good Friends Save the Children)



<お問い合わせ>

MAIL:info@japankorea.org

TEL:050-5538-0304



