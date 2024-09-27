¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¤Ë¡¢¿©¤ÙÊª¤ò¤ª¸ý¤Ë¡Ö¤¢¡¼¤ó¡×¡£º£¤Ç¤â¤«¤ï¤¤¤¤ÍÄÆëÀ÷¤ÏÅ·»È¤¸¤ã¤Ê¤¯¡Ä¡¿ÍÄÆëÀ÷BIG LOVE¢
Å·»È¤Î¤è¤¦¤Ë²Ä°¦¤«¤Ã¤¿ÍÄÆëÀ÷¤È¿ôÇ¯¸å¤ËºÆ²ñ¤·¤¿¤é¡¢¥®¥ã¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡½¡½¡ª¡¡¸«¤¿ÌÜ¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢º£¤ÏÅ·»È¤è¤ê¾®°ËâÅª¤Ê²Ä°¦¤µ¡£ÍÄÆëÀ÷¤ÏÀÎ¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÀ¤³¦°ì²Ä°¦¤¤¡ª ¡¡¥¯¡¼¥ë½÷»Ò¤Î¤Ï¤ë¤Á¤ã¤ó¤È¥®¥ã¥ë¤ÎÎøÀã¤Ï¡¢ÀµÈ¿ÂÐ¤Î¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤ËÁêÀÈ´·²¡£ÎøÀã¤Î°ìµó¼ê°ìÅêÂ¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¤ÇÁ´¹ÎÄê¤¹¤ë¤Ï¤ë¤Á¤ã¤ó¤È¡¢¾È¤ì¤Ê¤¬¤é¤â´î¤ÖÎøÀã¤ÎÆü¾ï¤Ï¡¢¥é¥Ö¥é¥Ö¥«¥Ã¥×¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¹¬¤»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ª ¡ØÍÄÆëÀ÷BIG LOVE¡Ù¤ÏJK2¿Í¤Î³Ú¤·¤¤Æü¾ï¤òÉÁ¤¤¤¿¥ÉÄ¾µåÉ´¹ç¥³¥á¥Ç¥£¤Ç¤¹¡ª¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡ØÍÄÆëÀ÷BIG LOVE¡Ù¡Ê´ÑÇµ¤Õ¤ß/KADOKAWA¡Ë¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿