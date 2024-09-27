¡Ú¥¹¥¿¥á¥ó¡ÛÍ¥¾¡M3¤Îµð¿Í¤Ï¡Èº£µ¨ÃæÆüÀïÉé¤±¤Ê¤·¡É¤Î°æ¾å²¹Âç¤¬ÀèÈ¯¡¡ÂÇÀþ¤Ï9·î¹¥Ä´¤ÎÃæ»³ÎéÅÔ¤¬¡Ö6ÈÖ¡¦¥µ¡¼¥É¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í-ÃæÆü(27Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à)
Î¾¥Á¡¼¥à¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Á°ÆüÂçÎÌÆÀÅÀ¤ÎÂç¾¡¤Ç¡¢Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò¡Ö3¡×¤È¤·¤¿µð¿Í¡£
4Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤¬¶á¤Å¤¯Ãæ¡¢¤³¤Î»î¹ç¤ÎÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ï¡¢º£µ¨9¾¡ÌÜ¤ò¤«¤±¤Æ°æ¾å²¹ÂçÅê¼ê¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£º£µ¨¤ÏÃæÆüÀï¤Ë3»î¹çÅÐÈÄ¤·¡¢3¾¡0ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨0.89¤Î¹¥ÁêÀ¡£¤µ¤é¤Ë20.1¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç24Ã¥»°¿¶¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥Ë¥ó¥°¿ô¤ò¾å²ó¤ë»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÂÇÀþ¤ÏÂç¾ëÂî»°Áª¼ê¤¬¥¹¥¿¥á¥ó¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤Ö¤ê5ÈÖ¤ËºÂ¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢9·î¤Î·î´ÖÂÇÎ¨.357¤ÈÂÇ·â¹¥Ä´¤ÎÃæ»³ÎéÅÔÁª¼ê¤¬¡Ö6ÈÖ¡¦¥µ¡¼¥É¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÀõÌîæÆ¸ãÁª¼ê¤¬¡Ö7ÈÖ¡¦¥é¥¤¥È¡×¤Ç2»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¥¹¥¿¥á¥óÉüµ¢¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¦Î¾¥Á¡¼¥à¥¹¥¿¥á¥ó
¡Úµð¿Í¡Û
1(º¸)´Ý²Â¹À
2(Ãæ)¥ª¥³¥¨ÎÜ°Î
3(Æó)µÈÀî¾°µ±
4(°ì)²¬ËÜÏÂ¿¿
5(Êá)Âç¾ëÂî»°
6(»°)Ãæ»³ÎéÅÔ
7(±¦)ÀõÌîæÆ¸ã
8(Í·)ÌçÏÆÀ¿
9(Åê)°æ¾å²¹Âç
1(±¦)²¬ÎÓÍ¦´õ
2(Í·)Â¼¾¾³«¿Í
3(»°)Ê¡±ÊÍµ´ð
4(°ì)ÀÐÀî¹·Ìï
5(±¦)ºÙÀîÀ®Ìé
6(Êá)±§º´¸«¿¿¸ã
7(Æó)ÅÄÃæ´´Ìé
8(º¸)±»ô¹Ò¾ç
9(Åê)ÇßÄÅ¹¸Âç