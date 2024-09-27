初代プレステカラーのPS5 Pro特別セットは169800円
PlayStation 5 Pro 30周年アニバーサリー リミテッドエディション 特別セット
ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、11月21日に数量限定で発売する「PlayStation 30周年アニバーサリー コレクション」の価格を公開。初代PlayStationの配色のPS5 Pro本体とDualSenseワイヤレスコントローラー、DualSense Edgeワイヤレスコントローラー、DualSense充電スタンド、ディスクドライブ用本体カバーなどがセットになった特別セットが168,980円で販売される。そのほかラインナップと価格は以下の通り。
【PlayStation 30周年アニバーサリー コレクション】 PlayStation 5 Pro 30周年アニバーサリー リミテッドエディション 特別セット 168,980円
PS5 Pro(2TB SSD/Wi-Fi 7対応)
DualSense ワイヤレスコントローラー
DualSense Edge ワイヤレスコントローラー
DualSense充電スタンド
ディスクドライブ用本体カバー(ディスクドライブは別売り)
PlayStation コントローラ コネクターカバー
PlayStation Shapes(△◯✕▢)結束バンド×4
PlayStation ステッカー
PlayStation 限定ポスター(30種類のデザインからひとつ)
PlayStation ペーパークリップ
PlayStation 5 デジタル・エディション 30周年アニバーサリー リミテッドエディション 特別セット 79,980円
PS5 デジタル・エディション本体(1TB SSD)
DualSense ワイヤレスコントローラー
ディスクドライブ用本体カバー(ディスクドライブは別売り)
PlayStation コントローラ コネクターカバー
PlayStation Shapes(△◯✕▢)結束バンド×4
PlayStation ステッカー
PlayStation 限定ポスター(30種類のデザインからひとつ)
PlayStation ペーパークリップ
PlayStation Portal リモートプレーヤー 30周年アニバーサリー リミテッドエディション(単品) 37,980円
DualSense Edge ワイヤレスコントローラー 30周年アニバーサリー リミテッドエディション(単品) 37,980円
DualSense ワイヤレスコントローラー 30周年アニバーサリー リミテッドエディション(単品) 11,980円
初代PSの発売日である12月3日にちなんで、全世界で12,300台限定での販売を予定。それぞれの本体にはシリアルナンバーが刻印される。ラインナップのうち、PS5 Proのアニバーサリー リミテッドエディションを除いた4製品は、9月30日10時より予約受付を開始。PS5 Proのアニバーサリー リミテッドエディションは、同日よりソニーアカウントを連携させた予約の応募受付を行なう。
PlayStation 5 デジタル・エディション 30周年アニバーサリー リミテッドエディション 特別セット
PlayStation Portal リモートプレーヤー 30周年アニバーサリー リミテッドエディション
DualSense Edge ワイヤレスコントローラー 30周年アニバーサリー リミテッドエディション
DualSense ワイヤレスコントローラー 30周年アニバーサリー リミテッドエディション