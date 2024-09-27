リリース情報







『CDツイン スーパー戦隊 VS 仮面ライダー 2015〜2024』【発売日】2024年10月9日（水）【価格】￥3,300（税抜￥3,000） 【品番】COCX-42330〜1https://columbia.jp/prod-info/COCX-42330-1/【DISC1】01. 爆上戦隊ブンブンジャー（『爆上戦隊ブンブンジャー』オープニング・テーマ）／歌：遠藤正明02. 全力キング（『王様戦隊キングオージャー』主題歌）／歌：古川貴之03. 俺こそオンリーワン（『暴太郎戦隊ドンブラザーズ』オープニング・テーマ）／歌：MORISAKI WIN04. 全力全開！ゼンカイジャー（『機界戦隊ゼンカイジャー』主題歌）／歌：つるの剛士 コーラス：ことのみ児童合唱団05. 魔進戦隊キラメイジャー（『魔進戦隊キラメイジャー』オープニング・テーマ）／歌：大西洋平06. 騎士竜戦隊リュウソウジャー（『騎士竜戦隊リュウソウジャー』オープニング・テーマ）／歌：幡野智宏07. ルパンレンジャーVSパトレンジャー（『快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー』主題歌）／歌：Project.R（吉田達彦、吉田仁美）08. LUCKYSTAR（『宇宙戦隊キュウレンジャー』オープニング・テーマ）／歌：幡野智宏（Project.R）09. 動物戦隊ジュウオウジャー（『動物戦隊ジュウオウジャー』オープニング・テーマ）／歌：高取ヒデアキ（Project.R） コーラス：ヤング・フレッシュ10. さぁ行け！ニンニンジャー！（『手裏剣戦隊ニンニンジャー』オープニング・テーマ）／歌：大西洋平【DISC2】01. CHEMY×STORY（『仮面ライダーガッチャード』主題歌）／アーティスト：BACK-ON × FLOW02. Trust・Last（『仮面ライダーギーツ』主題歌）／歌：倖田來未 × 湘南乃風03. liveDevil（『仮面ライダーリバイス』主題歌）／歌：Da-iCE feat. 木村 昴04. ALMIGHTY〜仮面の約束 feat. 川上洋平（『仮面ライダーセイバー』主題歌）／アーティスト：東京スカパラダイスオーケストラ 歌：川上洋平05. REAL×EYEZ（『仮面ライダーゼロワン』主題歌）／歌：J×Takanori Nishikawa06. Over "Quartzer"（『仮面ライダージオウ』主題歌）／歌：Shuta Sueyoshi feat. ISSA07. Be The One（『仮面ライダービルド』主題歌）／歌：PANDORA feat.Beverly08. EXCITE（『仮面ライダーエグゼイド』主題歌）／歌：三浦大知09. 我ら思う、故に我ら在り（『仮面ライダーゴースト』主題歌）／歌：氣志團10. SURPRISE-DRIVE（『仮面ライダードライブ』主題歌）／歌：Mitsuru Matsuoka EARNEST DRIVE11. レッツゴー！！ライダーキック〜Exercise Version〜（Short size）／歌：Machico©2023 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映 ©テレビ朝日・東映AG・東映 ©石森プロ・東映 ©東映