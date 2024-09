9月22日 大阪・NHK大阪ホール、9月28日、29日 東京・日本工学院アリーナ(旧:片柳アリーナ)の計3日間2か所で開催される<カリスマジャンボリーツアー>の完走を記念する“振り返りリスニングパーティー”が、9月30日19時から「Stationhead」のキングレコード公式アカウントにて開催されることが決定した。こちらでは、<カリスマジャンボリーツアー>のライブツアーを振り返るセットリストがオンエアされる予定。また、七人のカリスマ声優からの特別なボイスメッセージも聴くことができる。

<カリスマジャンボリーツアー>



出演:七人のカリスマ声優(小野友樹/山中真尋/福原かつみ/細田健太/日向朔公/大河元気/橋詰知久)、カリスマダンサー、月蝕會議開催日時、会場:NHK大阪ホール(大阪府)2024年9月22日(日) 17:00開場 / 18:00開演日本工学院アリーナ(東京都)2024年9月28日(土) 16:00開場 / 17:00開演2024年9月29日(日) 15:00開場 / 16:00開演【配信チケット情報】2024年9月28日(土) 東京公演DAY1チケット:4,620円 (税込)2024年9月29日(日)東京公演DAY2チケット:4,620円 (税込)E豕公演DAY1&2 通しチケット:8,800円(税込)・配信チケット販売期間2024年9月6日(金)18:00〜10月6日(日)19:00・ライブ配信時間各公演開始30分前〜ライブ配信終了まで(予定)・見逃し配信期間2024年9月28日(土) 東京公演DAY19月29日(日)18:00〜10月6日(日)23:592024年9月29日(日)東京公演DAY29月30日(月)18:00〜10月6日(日)23:59・生配信チケット購入URL:https://www.dmm.com/digital/stage/-/theater/=/name=charisma-jamboree/・注意事項※公演開始30分前からライブ配信視聴ページに入場可能となります。※ライブ配信終了後は見逃し配信のみの視聴になります。配信スケジュールをご確認いただきご購入の際はご注意ください。※見逃し配信とは、ライブ配信の映像を後日期間限定で何度でも視聴出来るサービスです。※見逃し配信について、諸事情により下記対応が発生する場合があります。あらかじめご了承ください。・ライブ配信と一部内容が異なる場合があります。・配信開始時間に遅れが発生した場合は準備でき次第配信開始となります。※詳しい視聴デバイスに関してはサービスサイトをご覧ください。■Overseas reception -Live streaming (海外配信)-:Streaming+URL to purchase Pass tickets:https://ib.eplus.jp/charisma_jt_ol[DAY1]Start Time:September 28, 2024 (Sat.) 17:00 JSTArchive: available until October 6, 2024 (Sun.) 23:59 JST[DAY2]Start Time:September 29, 2024 (Sun.) 16:00 JSTArchive: available until October 6, 2024 (Sun.) 23:59 JST[Streaming ticket type]・DAY1 [Streaming+] CHARISMA JAMBOREE TOUR・DAY2 [Streaming+] CHARISMA JAMBOREE TOUR・2-Day Pass Ticket [Streaming+] CHARISMA JAMBOREE TOUR■Sales Period:September 6, 2024 (Fri.) 18:00(JST) - October 6, 2024 (Sun.) 19:00(JST)※Reception URL is different from the URL in Japan.※Streaming Plus Service is only available in the following countries and regions.Australia, Brazil, Canada, HongKong, Indonesia, South Korea, Macao, Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, Taiwan, Thailand, the United Kingdom, the United States※For more information, please visit the streaming+ reception page・主催・企画・制作キングレコード株式会社 / EVIL LINE RECORDS・お問い合わせ大阪公演:キョードーインフォメーション TEL:0570-200-888(11:00〜18:00※日祝除く) https://kyodo-osaka.co.jp/東京公演:HOT STUFF PROMOTION TEL : 050-5211-6077 (平日12:00〜18:00) www.red-hot.ne.jp