グレープストーンが展開する「東京ばな奈」と、2025年1月に引退が予定されている「ドクターイエロー」のコラボバッグが誕生!

「幸せの黄色見ぃつけたっ!」をテーマにした、コラボ限定オリジナルデザインの収納ポーチ付きエコバッグです☆

グレープストーン「東京ばな奈ワールド」【幸せの黄色見ぃつけたっ】東京ばな奈×ドクターイエローコラボバッグ

予約受付開始日:2024年9月26日

設定期間:2024年10月1日(火)〜2025年3月31日(月)

※なくなり次第終了

価格:1,000円(税込)

販売数:1,000枚

※販売状況により増減する場合があります

サイズ:ポーチ 約W7×H10.5×D4.5cm/エコバッグ 約W33×H47×D9cm

購入制限:ひとりにつき1個

引換場所:ジェイアール東海ツアーズ東京支店きっぷうりば(東京駅 新幹線八重洲南口 改札横)にお越しください。

引換時間:10:00〜17:00

予約受付:JR東海「EX 旅先予約」サイト内(https://ec.travel.jr-central.co.jp/tp/optionalFacilities/Z000243/plans/Z000243-C004898-M006046/detail?specialCode=&lang=ja&utm_source=shisetsu&utm_medium=referral&utm_campaign=tokyobanana_prtimes)

※利用には東海道・山陽・九州新幹線のネット予約サービス「EXサービス」へのログイン又は新規会員登録が必要です

注意事項・その他

・引き換えは当日限り有効です。

・引き換えされなかった場合でも返金はされません。

引渡について:郵送対応実施されません。

2025年1月に予定されている「ドクターイエロー」(T4編成)の引退を記念して、「東京ばな奈」と初コラボしたオリジナルバッグが誕生!

どちらもキーカラーが黄色の共通点から、コラボのテーマを「幸せの黄色見ぃつけたっ!」に、コラボ限定オリジナルデザインの収納ポーチ付きエコバッグが完成しました。

東京ばな奈のロゴとドクターイエローが交互に並ぶデザインがとってもかわいい「【幸せの黄色見ぃつけたっ】東京ばな奈×ドクターイエローコラボバッグ」

「東京ばな奈」と「ドクターイエロー」のコラボロゴ使用された、ここでしか見られない特別なデザインです。

「東京ばな奈」のパッケージをイメージしたミニポーチには、エコバッグも収納することができます。

バッグやリュックにもアクセサリー感覚で取り付けられる、カラビナ付きなのも嬉しいポイントです☆

2025年1月に引退が予定されている「ドクターイエロー」と「東京ばな奈」のコラボバッグ。

数量限定で予約受付がスタートしている「「東京ばな奈ワールド」【幸せの黄色見ぃつけたっ】東京ばな奈×ドクターイエローコラボバッグ」の紹介でした☆

